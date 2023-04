Natthy Chilena analiza tragedia financiera de Naya Fácil con el SII: “Eso le puede pasar a cualquiera”

La escort nacional Natthy Chilena comentó lo que le sucede a Naya Fácil, quien debe pagar una millonaria cifra al SII, correspondientes a sus impuestos por influencer.

Al respecto a través de sus stories y respondiendo a las consultas de sus seguidores, Natthy Chilena afirmó que “pucha es una lata lo que le está pasando, eso le puede pasar a cualquiera, a los traficantes les pasa”.

“Uno siempre tiene que pagar impuestos, el SII te investiga si tienes muchos ingresos, eso es para todos, a todos nos pasa eso”, analizó.

Además, aconsejó que si “estás ganando mucho dinero invierte en una Pyme, invierte en una IRL (Empresa Individual de Responsabilidad Limitada) y trabájala, que la administre otra persona y tú sigues trabajando, ahí ya estás pagando impuesto”.

Respecto a sus pagos, precisó que son altos, “ahora me los subieron como a seis millones”.

El drama de Naya Fácil

Naya partió este viernes contándole a sus “facilines” que está buscando distintas opiniones sobre cómo evadir el pago de su deuda. “Ando viendo en todos lados qué puedo hacer porque de verdad son demasiadas lucas. Demasiadas lucas que a mí no me van a devolver”, señaló.

“Ustedes saben lo que me he sacrificado, trabajando en las redes sociales para llegar y tener que pasar tantas lucas que no van a ser devueltas. Entonces estoy agotando todos los medios, todavía estoy a tiempo, estoy escuchando distintas opiniones de qué podría hacer”, agregó la creadora de contenido.

Ella contó que no sabe si lo va a pagar hoy día, ya que el martes 2 de mayo se vence el plazo para pagar la primera cuota de las contribuciones.