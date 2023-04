“Sentía que no tenía nada a mi alcance para ayudarla”: Pollo Valdivia confesó que tuvo miedo de perder a Claudia Conserva tras diagnóstico de cáncer

Este viernes 28 de abril, Pollo Valdivia estará como invitado en el programa de Chilevisión “Podemos Hablar”, en donde se referirá a los problemas de salud de Claudia Conserva.

En primera instancia, el animador de TV+ contará su primera reacción tras enterarse del diagnóstico: “Uno por mucha experiencia que tenga en este tipo de situación, aquí se trata de perder a la mujer de mi vida, yo le dije como sigo sin ti, los niños harán sus vidas, pero que hago yo solo”.

En ese momento “me daba una pena inmedible, sentir que perderla era desgarrador, el temor a la pérdida te deja devastado. Me daba mucha impotencia, sentía que no tenía nada a mi alcance para ayudarla, por que solo queda creer en que la medicina resulte”.

Posteriormente, Jean Philippe Cretton le consultó sobre cuando Claudia se contagió de Covid-19 mientras estaba en pleno tratamiento, a lo que respondió: “En la condición que ella estaba era más complejo aún de lo que ya es el virus, tuve que llevarla a la clínica con la fiebre muy alta, lo que más te advierten es que las defensas están muy bajas, y además por el COVID se saltó una semana de quimio”, contó.

Sin embargo, gracias a “su disciplina y dieta que estaba siguiendo pudo salir en una semana del virus”, afirmó el comunicador.

El apoyo familiar es todo en este proceso

Con respecto a las terapias, Pollo sostuvo que “es super importante el amor, el cariño para que la persona tenga la entereza de poder enfrentar este momento, la familia tiene que estará apañando, uno no sabe el dolor de huesos o lo que generan las quimios, la familia tiene que entender lo importante que es su rol para darle ánimo, para que esté fuerte ante este tema”, sostuvo.

“Muchas mujeres se le acercaron a Claudia para decirle que la entendían, que estaban con ella, que su testimonio les ayudaba”, recordó.

En la misma línea, explicó que ahora los tratamientos tienen buen pronóstico. “Yo tuve un hermano que se murió de cáncer en la década del 70, en esa época el 90% de los enfermos se morían, hoy en día el 90% se salva”, recordó.

Eso sí, Juan Carlos enfatizó en que en primera instancia “había altas de posibilidades de que el tratamiento no resultara” y que Claudia “todavía no está dada de alta, es un cáncer super fuerte y uno ahora ve la vida de otra forma”.

A raíz de esta dura y cruel situación, el comunicador cree que “la salud en Chile debería ser gratuita y de calidad de verdad, no se deberían hacer bingos, en Chile no se debería morir nadie por no tener el dinero para poder enfrentar una enfermedad”, lanzó en modo de crítica.