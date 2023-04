¿Victoria Ruffo en “De viaje con los Derbez’?: Así reaccionó Alex  Rosaldo ante la propuesta

El hijo mayor de Victoria Ruffo, José Eduardo, es uno de los personajes favoritos de la serie “De viaje con los Derbez”, cuya segunda temporada se estrenó a principio de abril y cada viernes emiten dos nuevos capítulos, que en esta oportunidad se desarrolla en Jaimaica.

José Eduardo es producto de la relación que Victoria tuvo con Eugenio Derbez durante la década de los 90 y es el tercer hijo actor. En una entrevista que le ofreció a Yordi Rosasdo contó que sus padres son dos polos opuestos y esa fue una de las razones por la que se separaron. Destacó que su madre es una mujer muy alegre, que disfruta del humor negro y le encantaban las fiestas, mientras que Eugenio era totalmente lo opuesto.

En 1996 ellos se separaron y tuvieron una gran pelea por la custodia de José, pero ellos trataron de hacer las paces recientemente por su propio hijo. El año pasado, Ruffo mencionó que aceptaría reunirse de nuevo con su ex solamente en el matrimonio de su primogénito:

Lee también: Victoria Ruffo lista para hacer una tregua con Eugenio Derbez: está dispuesta a irse de vacaciones con él

“Pero nada más ahí (en la fiesta de la boda). Él en su mesa y yo en la mía. Claro, y nos damos la paz también y decimos “por mi culpa, por mi culpa. Osea, yo no le deseo mal, le deseo bien. si está bien mi hijo también va estar contento porque va a ver a su paá bien”, expresó al programa Sale el sol. Mientras que Eugenio manifestó: “Yo siempre creo que está la posibilidad de reconciliarnos... ya hay que soltar”.

¿'De viaje con los Derbez’?

El director de cine se ha ido dos veces de vacaciones con todos los integrantes de su familia: con su esposa Alessandra Rosaldo y su hija Aitana, así como con los hijos mayores: Aislinn, Vadhir y José Eduardo. Esta semana le consulta a “la reina de las novelas” si aceptaría sumarse a la aventura y su respuesta dejó en shock a todos.

“Si me invitan yo sí voy de viaje con los Derbez. A Dubái, vámonos, en la cuarta, quinta, sexta temporada, en la que quieran yo voy”, contestó entre risas la actriz.

Y este jueves 27 de abril afirmó: “Si me invitan yo voy con mucho gusto. Lo que yo creo es que no les va a caer muy bien que yo vaya, pero encanta de la vida”. Ante esta respuesta, Alessandra fue consultada por la prensa tras su llegada al aeropuerto el mismo día y expresó: “¡Que venga, claro!”.

Sobre el por qué Eugenio no le dio el pésame por la muerte de su madre, Alex resaltó que ella no contaba con el número de Victoria, a quien solo ha visto una vez, pero cuando se enteraron de la noticia le compartieron su pesar a José Eduardo.

“Nos lo hizo saber a toda la familia, todos les expresamos nuestro sentido pésame y nuestro dolor y sabe que lo acompañamos y lo sentimos, de verdad”, dijo la cantante en nombre de su esposo. Por su parte Ruffo reculó en tre risas: “Creo que sí me mandaron el pésame, pero ya vez que José Eduardo es bien discreto, entonces, no me dio nada”.