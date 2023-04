“Yo llevaba ocho años y el gallo dejó embarazada a otra mujer”: Marlen Olivari rompe en llanto tras recordar terrible traición

Durante la noche de este jueves, se emitió un nuevo episodio de “Tal Cual”, donde Raquel Argandoña, José Miguel Viñuela y Marlen Olivari hablaron sobre sus antiguas relaciones de pareja y las infidelidades.

En este contexto, es cuando la showoman reveló un triste episodio de su vida y terminó llorando.

“Yo llevaba ocho años y el gallo dejó embarazada a otra mujer. Fue hace muchos años atrás y fue súper duro para mí. Estaba empezando en los medios”, contó Olivari.

Tras enterarse de la traición, su suegro le entregó un sabio consejo que recuerda hasta hoy: “El papá de él me dice ‘mijita, muy mi hijo será pero es un maric..., no te merece, tú mereces un hombre de verdad. Así que mijita, te pido por favor que te seques las lágrimas y te busques un hombre de verdad’. Me dio mucha fuerza eso”, relató.

Las lágrimas de Marlen

En ese momento, a Marlen Olivari se le salieron un par de lágrimas tras los flashback de este mal momento amoroso, puesto que estaba súper enganchada de ese galán y estaba hasta dispuesta a casarse con él.

“Yo lo amaba... Estaba súper enamorada. Él me contó y como yo estaba enamorada, no podía creer lo que me estaba contando. Me dijo ‘pero me enteré que tiene a varios otros gallos más, entonces yo le estoy mandando a hacer un examen de ADN al embrión’ y yo le dije ‘si no es tuyo, yo quiero estar contigo’. Era de él”, expresó.

Sin embargo, la infidelidad era real, por lo que debió buscar herramientas para salir adelante.

“Ahí me acerqué a Sor Teresita, fui a rezar, a pedirle para salir adelante, que limpiara mi mente y que me sacara de todo eso. Parece que Dios me escuchó porque después entré a ‘Morandé con Compañía’”, aseguró.

“Antes era mucho más mojigata, más pacata, aparte esta persona era muy machista. Ahí se me soltaron las trenzas y dije ‘que se pudran todos, yo ahora empiezo a vivir y a disfrutar’. Eso influyó muchísimo a que yo tuviera esa personalidad, ahí florecí como mujer”, continuó.

“Yo agradezco igual que haya pasado esto porque siento que era una persona que me hubiera traicionado siempre. Yo creo que el papá tenía toda la razón cuando dijo ‘aléjate y buscate un hombre de verdad’ (:..) Por algo pasan las cosas, porque después viene algo mejor para ti”, sentenció.