Anuel AA revela que odia las canciones de Marc Anthony

El exponente urbano Anuel AA es uno de los pilares del movimiento urbano aunque muchas personas no se lleven con él o no les guste su música, hay otros que a nivel mundial sí lo siguen.

El boricua ha enfrentado distintas controversias en el plano amoroso, luego de romper su compromiso con Karol G, su noviazgo y divorcio con Yailin La Más Viral y la bebé que tuvo con la modelo colombiana Melissa Vallecilla a quien reconoció recientemente.

Sus distintas publicaciones en redes sociales y declaraciones suelen convertirse en tema de conversación ante lo controversial que puede llegar a ser su estilo de vida. Ahora se encuentra en el ojo del huracán al hablar de Marc Anthony.

Anuel AA confesó que no soporta la canciones de Marc Anthony

Marc Anthony es todo un referente de la salsa, al contar con una carrera de más de 30 años . Sin embargo, Anuel confesó que no puede escuchar sus canciones.

Durante una entrevista para Billboard habló sobre distintos aspectos de su vida y reveló la verdadera razón por la que nació su aversión por el esposo de Nadia Ferreira.

Al ex de Karol G no le importó revelar que desde muy pequeño Marc se convirtió en uno de sus cantantes más odiados, pese a haber sido una inspiración para muchos otros artistas.

Sin embargo, explicó que debido a que su padre fue un promotor muy importante en Puerto Rico y presidente de Sony Music en su país, por lo que escuchaba canciones de diferentes artistas, pero especialmente las de Marc.

“Desde que tengo uso de razón, mi papá llegaba a casa con los álbumes que no habían salido de Marc Anthony, Jennifer Lopez, verdad… De todos los de salsa. De Luis Enrique, de Jerry Rivera, de Gilberto Santa Rosa, Victor Manuelle y era escuchar hoy en día… cuando uno graba una canción, uno llega a la casa y la escucha como 40 veces… Cuando era pequeño yo no entendía eso”, relató.

Es por eso que nació su odio a las canciones del salsero, pese a haber sido de los primeros en escuchar sus éxitos musicales.

“Yo odiaba las canciones, yo me acuerdo la canción de Marc Anthony… ¿Tú te recuerdas? La mejor de todas sus canciones, yo creo de toda su carrera, Contra La Corriente. Yo la odiaba porque la ponían como 500 veces en una hora, ¿te acuerdas?... Y uno tratando de ver una película…”, aseveró entre risas.

Sin embargo, las palabras del reguetonero no cayeron muy bien frente a los fans del intérprete de Flor Pálida y aseguraron que no logró seguir sus pasos por lo que su talento no se puede comparar.