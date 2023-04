Daniela Aránguiz lanzó otro golpe: Mostró más mensajes románticos que habría escrito Jorge Valdivia

Un nuevo día, una nueva entrega del drama entre Daniela Aránguiz y Jorge “Mago” Valdivia. El arco argumental de los mensajes amorosos del exfutbolista hacia la panelista de “Zona de estrellas” tuvo una nueva revelación.

Esto comenzó hace unos días cuando Aránguiz publicó en sus historias una supuesta carta romántica de Valdivia, en la cual expuso su sentir. “Tuve ganas de llorar, me preguntaba en silencio, cómo había dejado a una mujer tan linda y buena”, señaló el “Mago”.

“Es verdad, fui un verdadero CSM. Le pido a Dios que me dé una última oportunidad contigo”, continuó.

Por su parte, Jorge aseguró que su expareja estaba mintiendo. A través de una historia de Instagram, él afirmó que “ojalá que aquellos que tranquilamente inventan sobre mis relaciones pudieran comprobarlas”.

“Pido paz nada más, es demasiado, es momento de dejar de mentir por favor y repito: no le envié ningún mensaje a Daniela”, sentenció.

“Con solo tu mirada, yo me vuelvo loco”

Daniela Aránguiz no se quedó con los brazos cruzados después de que la tratara de mentirosa. De acuerdo a lo consignado por Mira lo que hizo, ella tomó las pantallas de su programa de Zona Latina para mostrar su evidencia.

Mientras estaban nombrando a los pasteles de la semana, inevitablemente salió el “Mago” al baile, y su expareja no se aguantó. “Dijo que no me había escrito un mensaje”, lanzó, así que prosiguió a levantarse y mostrar a la cámara otro supuesto mensaje del comentarista deportivo.

“Me hago el duro contigo y reacciono tan mal, pero con solo tu mirada, yo me vuelvo loco. Tú me vuelves loco, tus ojos me vuelven loco. Tu cuerpo me vuelve loco, no me dejes. Sé feliz conmigo, yo sé que podemos. Le pido a Dios que no me dejes”, le habría escrito Valdivia.

“Nada más voy a decir, no me refiero más al tema”, cerró tajante Daniela Aránguiz. Posteriormente, subió el mensaje a sus historias de Instagram, pero después borró la publicación.