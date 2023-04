Jennifer Aniston comparte su secreto de belleza para mujeres de 50: así puedes mantener una tez juvenil

Una de las actrices más recordadas y queridas de la serie de Friends es Jennifer Aniston, quien a sus 54 años se conserva muy bien y luce un rostro radiante que hace que sus fans sean curiosas de lo que hace para mantenerse así de bella.

Así que Aniston ante las peticiones constantes de lo que hace para mantener una piel tersa y un rostro hermoso, decidió compartir cuál es su secreto de belleza.

Según el portal Genial Gurú, la actriz asegura que su rutina de cuidado de la piel es simple pero efectiva y compartió abiertamente los trucos que la ayudan a mantenerse saludable y lucir joven.

Jennifer lleva una vida muy activa y prefiere una rutina de cuidado de la piel discreta, así que su régimen facial al despertarse es solo agua y jabón y algún tipo de humectante diario que contenga SPF.

“Es rápido. Para ser honesta, nunca me demoro demasiado en nada; las cosas deben ser lo más fáciles posible [para mí]”, dijo.

“Soy una criatura de hábitos”

Destaca que no se lava la cara con demasiada frecuencia “porque no quiero quitarle demasiadas cosas. Y luego me pongo algo nutritivo que siento que es lo más orgánico posible”.

Con respecto a los productos que usa para su piel, dice que usa la misma crema hidratante desde que era adolescente.

“Soy una criatura de hábitos. Cuando comencé a vivir sola, era un elemento básico en mi baño. Me encanta. Tengo un frasco en mi auto. Está en todos mis baños. Aplícate la crema ni bien sales de la ducha, antes de que te seques demasiado”, recomendó.

Asimismo, considera que el agua muy caliente puede dañar incluso la piel sana y volverla sensible, es por eso que Aniston le gusta lavarse la cara con agua helada al despertarse para darle a su piel un aspecto renovado.

“Toma un tazón de agua helada y sumerge tu cara 25 veces. Es un truco de la vieja escuela que solía usar Joan Crawford, simplemente despierta tu piel”.

Beber agua y dormir es lo más importante

Asegura que beber agua es vital, no sólo para la piel sino para la salud en general, ella compartió que comienza su día con un vaso de agua caliente: “Cuando me despierto, tomo mi vaso de agua caliente con una rodaja de limón”, dijo.

“Honestamente, el mejor consejo de belleza que tengo para la gente es dormir y beber agua. ¿Sabías que muy pocas personas beben lo suficiente? Me enfado con mi amiga Courteney Cox todo el tiempo porque me dice que no tomó ni un sorbo de agua en todo el día y le respondo: ‘¿Estás loca? El agua lo es todo’”, agregó.