“Trabajaba por los uniformes de mis hijos”: Paty Maldonado reveló su pago cuando comenzó en “Mucho Gusto”

La panelista de “Tal Cual”, Patricia Maldonado, habló sobre cómo ha sido su vida laboral, y los altos y bajos que ha tenido que pasar durante su carrera. Ella contó que pasó de ganar muchas lucas a que le digan que sólo tenían 50 mil pesos para ella.

En esta línea, Raquel le recordó un episodio a su amiga, por lo que Paty continuó la historia. “A veces trabajaba por los uniformes de mis hijos. Cuando recién empecé en el ‘Mucho Gusto’, años atrás, no me pagaban porque era de Gonzalo Wood”, reveló.

“Él hizo una obra maravillosa, que yo volviera a la televisión. Yo le agradezco hasta el día que me muera”, añadió la cantante. Wood le ofreció un espacio en donde ella cantaba una vez a la semana, sin embargo, no le pudo compensar monetariamente esa labor.

“No importa que no sea con plata...”

Paty afirmó que no le importaba, pero que vio esta como una oportunidad para volver a estar vigente. Ella ya no estaba con su tienda de ropa, sino que estaba en una peor situación económica.

Su labor duró la temporada del Festival de Viña, y cuando terminó ese periodo, él lamentó no poder pasarle lucas, pero Paty tuvo otra idea.

“Tú sí me puedes pagar, no importa que no sea con plata, pero usted tiene un auspiciador que tiene uniforme, y necesito uniformes para mis hijos”, le dijo Maldonado al productor.

La panelista señaló que con el tiempo la volvieron a contratar, y le pagaban 50 mil pesos por capítulo e iba dos veces a la semana, lo que aumentó a tres. Raquel Argandoña terminó afirmando que Maldonado llegó a ganar más que los animadores, lo que fue confirmado por la cantante y José Miguel Viñuela.