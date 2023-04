Anuel: “¿Será que Feid la dejó?”

El cantante puertorriqueño Anuel AA aparentemente volvió a tirar una indirecta a la artista colombiana y su expareja Karol G.

Durante un concierto, el boricua interpretaba el tema “Más rica que ayer” cuando decidió cambiar la letra para nombrar a Feid.

“Dice que esto queda entre nosotros. Muchos corazones rotos. ¿Será que Feid la dejó?”, cantó Anuel, provocando una ovación del público.

Recientemente, se ha relacionado a Karol G con el cantante Feid.

Esta no es la primera vez que el cantante puertorriqueño hace referencia a Karol G o envía una indirecta. Durante su reciente concierto en Orlando, Anuel cantaba un verso de su tema “Amanecer” y mencionó a Karol G. El momento provocó una ovación del público.

Anuel AA conoce a la hija que tuvo fuera de relación

Cumplió su palabra, a pesar de aparentar que muchas cosas no le importan y por el contenido fuerte de sus canciones, el exponente urbano Anuel AA, abrió su corazón y aseguró que ya conoció a su otra hija, Gianella a quien acordó reconocer tras una controversia con la madre de esta.

A través de una entrevista con el canal de YouTube, Molusco TV, Anuel AA confirmó que ya conoció a su hija y que le “robó el corazón”.

“Gracias a Dios que con el tiempo he madurado y aprendido, estoy pasando tiempo con mis hijos, con mi familia, hoy mismo estuvo con la niña, estuve con Gianella, con mi otra hija, súper hermosa, me encantó me robó el corazón igual que Catalleya, Catalleya fue que yo al vi y dije: -wow qué yo estoy haciendo- yo tengo que arreglar esta situación que está pasando en mi vida. No era que yo no quería ver a la nena, están pasando demasiadas cosas también, pero gracias a Dios, Dios es demasiado de bueno y la conocí ya”, expresó Anuel AA en la entrevista.