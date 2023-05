Drew Barrymore se burla de sí misma y nos recuerda no comparar nuestra belleza en internet

A sus 48 años, Drew Barrymore es una de las famosas más queridas del entretenimiento internacional por su carisma, belleza y gran sentido del humor, que la ha llevado incluso a reírse de sí misma.

Y es que la estadounidense sabe que, al igual que todas, tenemos mejores días que otros y que somos bellas sin importar lo que intenten imponer los estándares de belleza, los cuales nos ponen en contra de nosotras mismas.

Ellos nos quieren vender que siempre debemos andar impecables para ser guapas, lo que incluye maquillaje, ropa de 10 y el pelo perfectamente arreglado, sin contar con que se nos presiona por un cuerpo perfecto, no tener arrugas, lucir siempre lozanas y mucho más.

Por eso, la protagonista de Como si fuera la primera vez aprovechó su cuenta de TikTok para dejarnos un divertido video, que además refleja un poderoso mensaje.

La lección de amor propio de Drew Barrymore que le ganó muchos aplausos

En la grabación, la estrella de cine escribió “Redes sociales vs Realidad”, con un video en el que se ve muy arreglada pintando sus labios frente a un espejo, luciendo como toda una diva.

A continuación, agregó su versión más real, con fotografías tomadas por los paparazzi donde aparece con ropa deportiva y despreocupada, sin maquillar ni peinar, así como también riendo de forma espontánea o caminando por la calle.

“Sin importar lo que digan, mi favorita es la segunda versión”, “Gracias por promover la realidad”, “Eres divina en cualquiera de tus presentaciones”, “Más famosas que hagan esto por favor”, “Gracias por recordarnos que internet es falso”; dijeron los internautas.

No es la primera vez que Drew Barrymore hace algo de este estilo. Previamente, ya había declarado “NO te dejes engañar cuando las personas se vean delgadas justo después de dar a luz. No te compares con las revistas y las alfombras rojas. Si me he visto bien desde que tuve a mis dos hijos, es porque he luchado para conseguirlo. ¡Tú también puedes!”, escribió.