“Es penca, es una lata”: Hernán Contreras habló sobre la teleserie en la que actuó que se encuentra “congelada”

El actor Hernán Contreras en una entrevista para el programa “#Relaja2″ de TiempoX, desclasificó la situación sobre una teleserie que rodó para Canal 13, hace ya casi dos años, la cual todavía no ha visto la luz del día. Esta producción se titula “Secretos de familia”, la cual también contaba con Álvaro Rudolphy, Mariana Loyola, Francisco Reyes y Daniela Ramírez.

“Yo creo que no encontraron un momento como para hacer rentable la teleserie, para lo que se gasta en qué momento se pone para marcar una buena cantidad de puntos de rating. Eso es lo que busca muchas veces la tele. Y no encontraron el momento, luchar contra Mega que hace todas sus teleseries, y a todas les va bien, es difícil”, aseguró.

Contreras señaló que es algo que ya ha pasado en el canal con series como “Cromosoma 21″ y “Helga y Flora”, con las cuales no encontraron un buen horario para transmitirlas, así que decidieron por una hora en donde no importa cuánta sintonía tenga.

Al ser consultado si es mejor que se guarde una teleserie, a que nunca salga, él respondió que: “Yo creo que tiene que ver con no encontrar un espacio donde crean que se haga algo rentable, con recuperar la inversión, si al final tiene que ver con eso, siento. Entonces, si vendieron ‘Cromosoma 21′ a una plataforma en que ganaron buenas lucas, por lo menos recuperan algo de esa inversión, porque hacer teleseries es caro, es súper caro”.

“No se toman riesgos, es un modelo que funciona y ese es el modelo que van a tratar”, agregó.

“Es penca, es una lata”

Hernán se sinceró sobre sus sentimientos al saber que la producción que rodó con Canal 13, “Secretos de familia”, todavía no es emitida por la señal. “Es penca, es una lata. Estuviste de seis a siete meses grabando y estudiando cada escena, dando lo mejor de ti. Hay todo un equipo detrás”, contó el actor.

“A mí, la pega en teleseries no me sobra. Entonces, hiciste un trabajo, quieres que se muestre y decisiones no artísticas terminan definiendo si eso se muestra o no, es latero”, reveló Contreras.

“Ya me enojé, ya la sufrí y era como ¿por qué no me llaman’, yo puedo hacerlo mejor, puedo hacerlo bien y todo eso, ya pasé esa etapa en la que me dolía”, concluyó.