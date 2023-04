Gloria Münchmeyer recordó importantísimo hito en su carrera: Su premio a la Mejor Actriz en el Festival de Venecia

Una de las actrices más importantes de la historia chilena, Gloria Münchmeyer, recordó diversos pasajes de su carrera en el programa de entrevista de Canal 13, “Te paso a buscar”. El animador Pancho Saavedra le consultó sobre un importante hito en su trayectoria, su triunfo en el Festival Internacional de Cine de Venecia.

En 1990, la intérprete ganó el reconocimiento a Mejor Actriz en el festival de cine, siendo la única chilena que ha sido premiada por dicho certamen. “Todavía eso no lo creo”, afirmó Gloria, quien fue aplaudida por importantísimos directores y actores como Martin Scorsese y Federico Fellini; Marcello Mastroianni y Michelle Pfieffer.

Pancho Saavedra le consultó sobre una anécdota con su vestido cuando ganó la Copa Volpi por el filme “La luna en el espejo”, dirigido por el cineasta nacional Silvio Caiozzi. “Yo ni siquiera llevaba vestido, si yo no estaba invitada al Festival, porque yo iba a aplaudir a Silvio, detrás de la barrera cuando subiera las escaleras hacia el teatro”, señaló.

“Llegué como si fuera una estrella”

Ella participó del estreno de la película en el Festival de Venecia, y después se devolvió a España porque “ya había cumplido mi cometido”, señaló. “Todavía no había deshecho la maleta chica cuando recibo una llamada telefónica en la noche, me dice: ‘Gloria, tú te ganaste el premio a la Mejor Actriz’, (le dije) ‘ya, Silvio, no me huevis, es muy tarde, córtala’”, agregó.

Ella seguía incrédula y señaló que la terminó llamando el director del Festival, quien le dijo que se devolviera para aceptar la Copa Volpi. Gloria llegó en una lancha para ella sola al certamen, “llegué como si fuera una estrella”, afirmó.

Sobre cuando fue a recibir el premio, Müchenmeyer señaló que “llevaba mucho rato sentada, y pensaba que tenía el vestido metido ahí (en el trasero)”, despertando las risas del animador. La actriz agregó que camino seriamente, muy glamorosa sacándose el vestido.