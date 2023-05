Con 38 años Gal Gadot sigue igual de bella que cuando interpretó a la Mujer Maravilla

La actriz y ex Miss Universo, Gal Gadot, celebró su cumpleaños número 38 llena del amor de su esposo, Jaron Varsano, grandes amigos y con muchos éxitos en su vida.

“Gracias por el amor. En mi día especial les deseo a todos Felicidad, salud y amor”, escribió la actriz en un post que publicó en Instagram, donde compartió videos y fotografías de lo que fue su cumpleaños en la ciudad de Nueva York.

Miles de comentarios de felicitaciones y de lo bella y sexy que se conserva la actriz y ex Miss Universo a su edad recibió en las redes sociales.

“Eres una mujer muy hermosa y sensual”, “Eres mi Mujer Maravilla”, “Eres tan sexy, serás la primera chica israelí que rompa la promesa”, comentaron los inbternautas.

El Miss Universo le abrió las puertas del éxito

Conocida en el mundo por interpretar a la heroína más famosa del mundo, la Mujer Maravilla, y por sus actuaciones en Rápido y Furioso y Alerta Roja, detrás de esta bella actriz hay una historia de muchos sacrificios.

Nació un 30 de abril de 1985 en Petaj Tikva, Israel. Es hija de sobrevivientes del Holocausto, sus padres eran apenas niños cuando lograron escapar de una de las mayores atrocidades de la historia.

El destino quiso que después Irit Weiss y Michael Gadot se juntaran de adolescente para que fruto de ese amor nacieran Gal y su hermana, Dana.

Gal dio sus primeros pasos en el mundo del entretenimiento desde muy pequeña, pero fue a los 18 años, cuando ganó el Miss Universo 2004, que se le abrió un mundo de posibilidades.

Con 1,78 de altura, una figura espectacular y un rostro hermoso, Gal conquistó el mundo, dejando claro de lo que puede ser capaz una mujer con su belleza e inteligencia.

Según el diario El Universal, Gadot comenzó a modelar para marcas como Gucci y Huawei, pero tuvo que hacer una pausa para hacer el servicio militar y posteriormente estudió derecho y relaciones internacionales.

En 2016 entró a Universo de DC donde comenzó a interpretar a “Wonder Woman”; primero en la cinta “Batman v Superman: Dawn of Justice” y un año después salió su película en solitario, cinta que a diferencia de su primera aparición que sufrió duras críticas por los fans de estos personajes, Gal logró convertir en un éxito de taquilla inmediato.

Pero no toda su carrera ha sido en la “Liga de la Justicia”, la israelí, también se destacó en películas como “Death on the Nile”, “Red Notice”, “Keeping Up with the Joneses” y “Criminal”.

La Mujer Maravilla mil veces

Gal aseguró en una entrevista para la revista Rolling Stone que interpretaría a la Mujer Maravilla las veces que sean necesarias y que haría los mismos sacrificios que en 2017, riguroso plan alimenticio y entrenamiento intenso para ganar masa muscular.

Dice que en 2017 para estar apta para el personaje, levantó pesas y tomó clases de esgrima, kickboxing, capoeira y jiu-jitsu.

Todo eso dio sus frutos: el filme fue un verdadero éxito, recaudando más de 800 millones de dólares, y Gadot brilló en la pantalla grande, recibiendo excelentes críticas.