“Con orgullo y felicidad”: Fernanda Hansen reveló importante logro personal

La periodista Fernanda Hansen compartió una buena noticia con sus seguidores de Instagram, informando que obtuvo un diploma de certificación del programa “Growing Up Mindful” del profesor de la Universidad de Harvard, Christopher Willard.

“‘La atención es una manera de hacerse amigo de nosotros mismos y de nuestra experiencia’ (Jon Kabat-Zinn). Poder estar, ser, sentir desde niños…”, comenzó señalando la comunicadora.

[ LEE TAMBIÉN: “Los pillaron chanchito”: Aseguran que Hernán Contreras y Maite Orsini se besaron ]

“Con orgullo y felicidad sostengo este diploma de certificación como facilitadora de Mindfulness infanto juvenil. ¡Gracias Christopher Willard y Fundación Planeta Tierra por este maravilloso curso!”, señaló Hansen en su red social al compartir fotografías del importante momento.

El programa “Growing Up Mindful” enseña a los niños a tener una atención plena, lo que ayuda a fortalecer las áreas del cerebro asociadas con la felicidad y regulación emocional. Ahora, Hansen puede trabajar con niños y facilitarles el estado mental Mindfulness.

En agosto del año pasado, la comunicadora estuvo de invitada al programa “Podemos Hablar” y se refirió a los diagnósticos más devastadores que ha vivido. “Cuando llego a la clínica, no siento las piernas y el doctor dice que era probable que quede inválida. Fue impactante, una cirugía de mucho rato. Después me dice que me tenía una buena y mala noticia, la buena era que iba a poder caminar, pero que por el daño neurológico que había tenido era muy poco probable que recuperara el control de esfínter y sensibilidad de la cintura a las piernas”, contó Fernanda.

Sin embargo, con el tiempo logró ir al baño por su cuenta, lo que ella misma describió como “una fiesta en la clínica”. ”Estaba la Fran García-Huidobro y también Felipe Camiroaga. Salí y les conté, fue un momento hermoso”, señaló Hansen.