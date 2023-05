Juan Soler la conducción lo llevó a encontrar el amor: de su novia de adolescencia a Paulina Mercado

El actor argentino, Juan Soler, inició su carrera como modelo y actor desde muy joven, pero fue México quien lo atrapó y le dio oportunidades de protagonizar cuanta telenovela le propusieron desde 1991.

En octubre de 2021 llega nuevamente a la pantalla, pero en un rol distinto, como conductor de “Sale el Sol”, etapa que duró dos años, hasta el pasado 28 de abril cuando se despidió del programa para asumir otros compromisos profesionales.

“Fue una oportunidad de aprender una forma nueva de comunicarse que es por medio de la conducción. Bien o mal, o regular, o creciendo, me encontré con una profesión nueva, pero me encontré con una familia a la que no voy a olvidar nunca, a la que le estoy profundamente agradecido”.

Un comentario desafortunado y con doble sentido a su compañera Mónica Noguera, aseguran le cortó las alas de la conducción. Los espectadores no tardaron en reaccionar en redes sociales, calificándolo de “vulgar” y “misógino”, al referirse a las piernas de Mónica: “Y se deben ver increíbles en los hombros de cualquiera, se deben ver impresionantes”, dijo.

“Soy un hombre que ama profundamente a la mujer y que respeta a la mujer, a pesar de los chistes estúpidos que hago a veces y que lo hago porque tengo la confianza para hacerlo, me críe entre mujeres, tengo solamente mujeres alrededor mío”, expresó el actor para disculparse con su compañera y el publico que lo sigue.

Pero el propio Juan Soler aseguró que la principal razón de su salida fue otra: “Me fui del programa porque el domingo viajo a Guadalajara, voy a hacer una película controversial, donde mi personaje, ya salió en el periódico, es un caso real, pero ficcionado ahora, mi personaje termina ajusticiado por la ley, me encantó aceptarlo, y bueno esa es una de las razones”.

Una conductora le tocó el corazón

Lo cierto es que gracias a “Sale el Sol”, Juan Soler conoció a la que considera el amor de su vida en estos momentos, quien fue su compañera en el programa y ahora su novia oficial, Paulina Mercado.

Ambos confirmaron la relación tras ser captados en un supermercado en actitudes muy románticas en diciembre de 2022. “Íbamos a comprar cosas para una cena. Ese día nos encontramos en el supermercado para comprar”, dijo sobre las fotografías que circularon en redes.

“Sí hay algo, está padre. Somos galanes, era importante darnos una oportunidad, sí, estamos saliendo”, confirmó Juan Soler, reseñó el portal Quien.

Antes de Paulina, su primera novia de la juventud

Antes de Paulina, otra mujer ocupaba el corazón del actor, se trataba de su primera novia, María José Barbaglia, con quien se había reencontrado 40 años después.

“Pasé dos años y medio separado hasta que me reencontré con María José en una cena. María José fue mi primera novia en mi ciudad de Argentina, en Tucumán, éramos compañeros de escuela, nos sentábamos banco con banco”, contó Juan Soler en entrevista con Matilde Obregón para su canal de YoutTube.

“Nos reencontramos allá, en una cena de ex compañeros y nos empezamos a hablar, a textearnos y luego yo viajé a Argentina para verla, fue en mi viaje anual para ver a mi familia, hablamos y dijimos: ‘¿Por qué no probamos?’”, añadió en su relato.

La relación que inició nuevamente a principios de 2021, terminó en buenos términos en noviembre de ese año.