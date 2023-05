Kel Calderón destacó especial gesto de su pareja Renzo Tissinetti tras volver de Shanghái

Kel Calderón regresó a Chile tras su viaje a Shanghái y aprovechó de destacar el romántico gesto de su pareja, Renzo Tissinetti, que según señaló la influencer lo realiza cada vez que ella llega a casa de alguna aventura por el mundo.

Según lo que publicó en su cuenta de Instagram, Renzo va a buscarla al aeropuerto y le prepara su comida favorita. “Ustedes no lo saben, pero cada vez que me toca viajar, me va a buscar al aeropuerto y me espera con mi comida favorita en casa”, escribió la influencer. Kel también publicó un video de Renzo preparando el almuerzo y una foto de un plato de pasta que hizo Renzo.

“Bueno, la versión gourmet de mi comida favorita en casa”, escribió la influencer en otra historia.

El pololo de Kel es chef y nació en Valparaíso. Estudió ingeniería marina mercante en Viña del Mar, pero después decidió viajar a Bilbao, España, para continuar con sus estudios de gastronomía, que descubrió durante sus primeros años de universidad.

Según Emol, su padre falleció cuando él tenía 18 años y se desempeñaba como cocinero marino mercante, lo que influyó en su pasión por la gastronomía. “Si yo no hubiese tenido la base y la influencia de mis padres en el mundo gastronómico, quizás no me hubiese dedicado a esto en ningún momento”, expresó en una entrevista.

raquel calderon Kel registró el romántico gesto de su pololo chef. Captura de pantalla