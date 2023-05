“La mayoría son inofensivas”: Maura Rivera registró presencia de exótico animal en su casa en Miami

La reconocida bailarina chilena Maura Rivera, quien recientemente se mudó a Miami junto a su familia, compartió en su cuenta de Instagram la experiencia que vivió al encontrarse con una serpiente en su hogar.

Rivera, quien ha hecho uso de las redes sociales para documentar su nueva vida en el extranjero, publicó un video en el que se puede ver al reptil de gran tamaño en la entrada de su casa.

“Me preguntan mucho qué pasó con la serpiente que estaba anoche en la puerta de mi casa cuando veníamos de una junta. Antes de mostrarles, les cuento que la mayoría son inofensivas y son comunes en este clima, al igual que muchos animales que conviven por acá y aparecen de la nada”, explicó la eschica “Rojo”.

“No me dan miedo ni asco, como me escribieron, ni nada, solo que me da mucha cosa, pero acá les muestro el final”, agregó.

En las imágenes publicadas, se puede ver a la serpiente deslizándose por el suelo y, posteriormente, escapando hacia los arbustos que estaban cerca de la casa. “Se fue derechito a las plantas y se marchó. Veo el video y me sigue dando nervio”, relató Rivera en su publicación.

Maura rivera Maura aclaró que el animal era inofensivo. Captura de pantalla.