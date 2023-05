Lanzan avance de precuela de ‘Los juegos del hambre’: ¿cómo lucen ahora los actores originales?

¡Panem está de regreso! Lionsgate reveló el pasado 27 de abril el primer tráiler oficial de Balada de pájaros cantores y serpientes, la precuela de la exitosa saga cinematográfica Los juegos del hambre.

Basada en la novela homónima de Suzanne Collins, el largometraje se ubica 64 años antes de los acontecimientos de la primera cinta y ahonda en los orígenes del presidente Coriolanus Snow.

En el avance, se puede ver a un joven Snow como mentor en los X Juegos del Hambre para la tributo del Distrito 12, Lucy Gray Baird, con quien comienza a desarrollar una relación muy especial.

El lanzamiento del filme, pautado para el 17 de noviembre, llegará 8 años después del estreno de Los juegos del hambre: sinsajo - parte 2, la última de las cuatro cintas que componen la franquicia original.

¿Qué fue de los actores de las primeras películas de Los juegos del hambre?

Estrenadas entre 2012 y 2015, la saga basada en la trilogía literaria de Collins fue un arrollador éxito de taquilla que catapultó las carreras de su elenco, encabezado por la actriz Jennifer Lawrence.

Así que, mientras esperas para ver cómo fue que Snow se convirtió en villano en Balada de pájaros cantores y serpientes, te mostramos cómo cambiaron 11 actores de las primeras películas tras el final de la saga

Katniss Everdeen - Jennifer Lawrence

La actriz tenía 21 años cuando saltó a la fama mundial encarnando a Katniss Everdeen en Los juegos del hambre. Luego de la franquicia, la estrella continuó imparable expandiendo su trayectoria.

También se casó con el galerista de arte Cooke Maroney en 2019 y dio a luz a su primer hijo en 2022. En la actualidad, tiene 32 años y sigue brillando como actriz. Causeway (2022) es su última cinta.

Jennifer Lawrence en 'Los juegos del hambre: sinsajo - parte 2' y en la actualidad | Lionsgate / Instagram

Peeta Mellark - Josh Hutcherson

El actor tenía 19 años cuando dio su gran salto de las películas infantiles a las producciones más adultas encarnando a Peeta Mellark. Tras la saga, no ha parado de trabajar en un proyecto tras otro.

Hoy en día, tiene 30 años y continúa destacando como actor. Five Nights at Freddy’s será su próxima película. A la par de su carrera, está feliz en su relación con la actriz Claudia Traisac desde 2014.

Josh Hutcherson en 'Los juegos del hambre: sinsajo - parte 1' y en la actualidad | Lionsgate / Instagram

Gale Hawthorne - Liam Hemsworth

El galán australiano tenía 22 años cuando se metió en la piel de Gale Hawthorne, el personaje que catapultó su carrera. A partir de entonces, ha continuado encadenando papeles en cine y televisión.

Al presente, tiene 33 años de edad y está muy ilusionado con su próximo gran trabajo: reemplazar a Henry Cavill como el brujo Geralt de Rivia en la cuarta temporada de la exitosa serie The Witcher.

En cuanto al plano amoroso, tras su escandalosa separación de su primera esposa, la cantante Miley Cyrus, volvió a encontrar el amor en la modelo Gabriella Brooks, con quien sale desde 2019.

Liam Hemsworth en 'Los juegos del hambre: sinsajo - parte 1' y en la actualidad | Lionsgate / Instagram

Primrose Everdeen - Willow Shields

La estrella infantil tenía 11 años cuando interpretó por primera vez el papel que la lanzó a la fama: Primrose Everdeen. Tras la saga, siguió trabajando como actriz y también dedicada a su educación.

En la actualidad, tiene 22 años y está presente en el medio artístico, aunque todavía no vuelve a vivir un éxito como Los juegos del hambre. Su última cinta es Detective Knight: Independence (2023).

Willow Shields en 'Los juegos del hambre: sinsajo - parte 2' y en la actualidad | Lionsgate / Instagram

Haymitch Abernathy - Woody Harrelson

El famoso intérprete tenía 50 años cuando se grabó en el corazón de todos como el inolvidable Haymitch Abernathy. Luego de la última cinta, prosiguió añadiendo títulos a su notable trayectoria.

Hoy por hoy, tiene 61 años y está imbatible cosechando éxitos como actor. Los Campeones (2023), El Hombre de Toronto (2022) y El Triángulo De La Tristeza (2022) son sus más recientes películas.

Woody Harrelson en 'Los juegos del hambre: sinsajo - parte 1' y en la actualidad | Lionsgate / Instagram

Effie Trinket - Elizabeth Banks

La talentosa luminaria tenía 38 años cuando mostró su talento y versatilidad en los zapatos de la excéntrica Effie Trinket. Después de la franquicia, continuó actuando y además produciendo.

Ahora, tiene 49 años y continúa fulgurando en Hollywood. Como actriz, su último rol lo tuvo en la cinta Call Jane (2022). Mientras, como productora su más reciente trabajo es Oso Intoxicado (2023).

Elizabeth Banks en 'Los juegos del hambre: sinsajo - parte 1' y en la actualidad | Lionsgate / Instagram

Presidente Snow - Donald Sutherland

El legendario actor tenía 76 años cuando ganó ovaciones con su personificación del presidente Snow en la primera cinta. Tras el final de la saga, prosiguió indetenible actuando en numerosos proyectos.

En este momento, tiene 87 años, sigue cautivando con su talento y no tiene planes de despedirse de la pantalla. Sus últimos filmes son Miranda’s Victim (2023) y El teléfono del señor Harrigan (2022).

Donald Sutherland en 'Los juegos del hambre: sinsajo - parte 2' y en 'El teléfono del señor Harrigan' | Lionsgate / Netflix

Caesar Flickerman - Stanley Tucci

El histrión tenía 51 años cuando volvió a demostrar su gran talento como Caesar Flickerman en Los juegos del hambre. Tras la franquicia, siguió dando cátedra actoral en incontables cintas y series.

Al instante, tiene 62 años y no deja de destacar en Hollywood. El filme Quiero bailar con alguien: la historia de Whitney Houston (2022) y la serie Citadel (2023) son sus más recientes proyectos.

Stanley Tucci en 'Los juegos del hambre: en llamas' y en la actualidad | Lionsgate / Instagram

Alma Coin - Julianne Moore

La ganadora del Oscar tenía 53 años cuando se unió a la saga como la presidenta Alma Coin en las últimas cintas: Los juegos del hambre: sinsajo - parte 1 y 2. Después de estas, prosiguió edificando su carrera.

El día de hoy, tiene 62 y sigue conquistando la meca del entretenimiento con su talento. Sharper: un plan perfecto (2023) y Cuando termines de salvar el mundo (2022) son sus últimos filmes.

Julianne Moore en 'Los juegos del hambre: sinsajo - parte 2' y en la actualidad | Lionsgate / Instagram

Johanna Mason - Jena Malone

La luminaria tenía 29 años cuando se dio a conocer en el mundo como la irreverente Johanna Mason en la segunda película de la saga, Los juegos del hambre: en llamas, rol que mantuvo hasta el final.

No obstante, contrario a lo que muchos piensan, el rodaje de la franquicia resultó ser una experiencia muy dolorosa para la estrella. Y es que sufrió una agresión sexual en la grabación de Sinsajo: parte 2.

“He trabajado muy duro para sanar y aprender sobre la justicia, sobre cómo hacer las paces con la persona que me violó y conmigo misma”, reveló en una publicación en Instagram el pasado mes de febrero.

“Ha sido duro hablar sobre Los juegos del hambre y Johanna Mason sin sentir la marca de ese momento, pero estoy lista para moverme y reclamar la alegría y los logros que sentí”, agregó.

En el plano profesional, tras la saga, la artista de 38 años no ha parado de destacarse en incontables proyectos, tales como Animales nocturnos (2016), Stardust (2020) o Rebel Moon (2023).

Con respecto a su vida personal, la artista se convirtió en madre con el nacimiento de su hijo, Ode Mountain, el 30 de agosto de 2016. El niño es fruto de su relación fallida con Ethan DeLorenzo.

Jena Malone en 'Los juegos del hambre: sinsajo - parte 2' y en la actualidad | Lionsgate / Instagram

Finnick Odair - Sam Claflin

El intérprete británico tenía 27 años cuando alcanzó el estrellato mundial dando vida al atractivo Finnick Odair en la segunda entrega de la saga, papel que continuó encarnando hasta la última cinta.

Después de la serie de películas, ligó papeles en una producción exitosa tras otra. También se divorció de su esposa y madre de sus dos hijos, la también actriz Laura Haddock, en 2019.

Actualmente, tiene 36 años y está imbatible como actor. Las series Daisy Jones and the Six (2023) y Peaky Blinders (2019-2022) son los últimos proyectos en los que ha participado.

Sam Claflin en 'Los juegos del hambre: sinsajo - parte 2' y en la actualidad | Lionsgate / Instagram

Balada de pájaros cantores y serpientes llegará a los cines del mundo el 17 de noviembre de 2023.