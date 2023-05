Luego que Anuel presumió a su hija Gianella, Yailin borró fotos de él con Cattleya y lo sacó de su vida

Anuel reconoció a su hija Gianella a quien tuvo con la modelo colombiana, Melissa Vallecilla, hace unas semanas y finalmente la conoció.

La semana pasada el cantante confesó en una entrevista que había conocido a la pequeña de casi un año e incluso estuvo compartiendo con ella y su hijo mayor Pablo.

Y a través de sus redes, el puertorriqueño compartió fotos del emotivo momento que compartió con Gianella, dejando ver lo feliz que está de haber recapacitado y conocerla, además de sentirse feliz que sus dos hijos estén conviviendo.

Esto alegró mucho a los fans quienes lo aplaudieron y le dijeron que nunca es tarde para recapacitar y aceptar a un hijo, pero a quien parece que no le gustó fue a su exnovia Yailin.

Te recomendamos: Yailin presume fotos de su hija Cattleya, mientras Anuel prepara demanda a su ex por exponer a su hijo

Yailin toma drástica decisión luego que Anuel conoció a la hija que había negado

Luego que Anuel publicara las emotivas fotos del encuentro con su hija Gianella, su ex, Yailin la más viral tomó una drástica decisión.

Y es que Yailin borró las fotos del nacimiento de su hija en las que aparecía con el cantante puertorriqueño, sorprendiendo a todos, pues aseguran que está “ardida”.

Muchos aseguran que era Yailin la que le impedía a Anuel conocer a su hija con Melissa, y ahora que ya la aceptó y conoció, esto no la tendría muy contenta.

Además, días después que el cantante confesara su error al haber negado a su hija, la cantante borró el apellido de Anuel de la cuenta de Instagram oficial de su hija y todas las fotos en las que aparecía él.

“Uy parece que alguien anda ardida porque no se salió con la suya”, “lo quisiste separar de su primera hija y no pudiste Yailin, ya deja el rencor”, “como que Yailin borró las fotos del nacimiento de su hija con Anuel, que vengativa”, “o sea que esta señora pretende que Anuel no quiera a la otra niña, solo a la de ella”, y “que mujercita, menos mal la dejó”, fueron algunas de las reacciones en redes.

Te recomendamos: Anuel conoció a la hija que negó y se mostró emocionado: le dicen a Yailin que “no se salió con la suya”

Además, también publicó una foto en sus historias de Instagram en la que aparece con su bebé en su pecho y escribió “mi gorda te amo princesa de mami, mi gemela”, y muchos aseguran que lo hizo para “echarle en cara” a Anuel que a ella no la ha visto, a diferencia de sus otros hijos.