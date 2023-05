¡Me quemo!: Amigos de Sergio Rojas se agarraron de las mechas por culpa de Anita Alvarado

“La gente me está haciendo bolsa...gracias por exponerme de esa forma...”. De esa manera el periodista Luis Sandoval le recriminó a sus compañeros Sergio Rojas y Paula Escobar, del live de Instagram “Qué te lo digo”, por referirse al reproche que le hizo Anita Alvarado, tras contar que Angie Alvarado habría tenido un romance con Diego Sánchez.

Fue la semana pasada cuando Sandoval desclasificó un supuesto affaire que habría tenido el arquero, ex pareja de Yamila Reyna, con la hija de la Geisha, hace una década atrás.

Sin embargo, a los días se retractó y publicó que solo eran rumores. Esto, luego de recibir un llamado telefónico de Anita Alvarado.

Y fue cuando expusieron el tema en el live “Que te lo digo”, que los periodistas faranduleros se agarraron de las mechas, protagonizando un tenso momento, como los mejores tiempos del programa político “Tolerancia Cero”. Esto, luego que Sergio Rojas le pidiera explicaciones a la dupla, para saber qué pasó con las amenazas de Anita Alvarado.

“Quiero saber algo, no se hagan los tonto...”, dijo Rojas.

¡Me quemo!

“Habla po’ Paula”, dice Sandoval, haciendo que su colega periodista sacara sus garras.

“Amigo, cuando yo digo una noticia, voy hasta el final. Tú lo nombraste la semana pasada... esa noticia la diste tú y después Anita se picó”, señaló, agregando que Alvarado la amenazó de “revelar su pasado”.

“Tú tienes que hacerte cargo de tus cosas. Ni siquiera yo di la información, la diste tú. Si yo Lucho, llego a decir que reporteé en Primer Plano, muero con las botas puestas”, le reprochó Paula Escobar a Sandoval, tras retractarse de la noticia que contó en el live.

“A mi no me mandó un mensaje amenazante como a ti po Paula...pero no voy a revelar lo que hablo con la Anita...se enojó contigo porque incentivaste que yo hablara”, se defendió Luis.

Y fue justo ahí, cuando comenzó el climax del debate farandulero.

“Si tu hiciste un reportaje que salió al aire y venga Anita 15 años después...no pos Lucho...”, señaló Sergio Rojas.

“Se picó el lucho”, comentó una de las usuarias.

Revisa el momento aquí.