Modelo de OnlyFans brasileña es corrida de un supermercado por su vestimenta

OnlyFans ya lleva mucho tiempo posicionado como una de las plataformas con más éxito y más seguidas, de la actualidad.

No es para menos, pues muchos creadores de contenido se han visto seducidos por su modelo de negocio, en el que pueden embolsarse hasta 80 por ciento de las suscripciones que acumulen.

Por tal motivo, en la aplicación de origen británico hay la oportunidad de encontrar una gran cantidad de personalidades del medio del espectáculo, deportivos, influencers, profesionistas y estudiantes.

Aunque es cierto que algunas de ellas lograron darle un giro de calidad a su vida, hasta convertirse en millonarias, no todo es miel sobre hojuelas en la plataforma para adultos.

De hecho, las modelos suelen denunciar que enfrentan discriminación, acoso y señalamientos, en el momento en que las personas que las rodean se dan cuenta de que pertenecen a OnlyFans.

Modelo de OnlyFans es corrida de supermercado

En las últimas horas se hizo viral el caso de una modelo que emprende en la plataforma, quien demandó que fue expulsada de un supermercado, debido a su forma de vestir.

Se trata de Kerolay Chaves, una chica que genera contenido en la aplicación. Ella demandó en sus redes sociales el mal momento que atravesó en el lugar, cuando la acusaron de tener la ropa adecuada.

Fue en su cuenta oficial de Instagram, donde dio un breve relato de lo que ocurrió. Además, mostró algunas fotografías del atuendo que portaba: un top blanco con un escote ligero, un mini short de mezclilla entallado y unas sandalias.

Ella mencionó que la acusaron de usar “ropa demasiado corta”; asimismo, mencionó que la miraron con prejuicios, antes de que fuera echada del supermercado.

“Acabo de regresar del supermercado y me acosaron por usar ‘ropa demasiado corta’. Algunas personas me miraron con prejuicio, otras me maldijeron y finalmente fui expulsada del lugar. ¿pueden creerlo?”, redactó en una publicación.

Internautas, a favor y en contra

Ella fue más allá y demandó que a las mujeres “nos sigan tratando así, sólo porque nos vestimos como queremos. La verdad es que pasamos por esto porque tenemos demasiado calor”.

Aunque recibió algunos halagos y apoyo de parte de sus seguidores, algunos otros mencionaron que no tiene necesidad de ir vestida así cuando va de compras, porque es un lugar donde suelen estar niños presentes.