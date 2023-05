Angélica Sepúlveda reveló reacción de su novio turco al enterarse de su pasado televisivo

Angélica Sepúlveda conversó de diversos temas en un live de Instagram que realizó hace poco, en el cual también reveló a sus seguidores detalles de su relación con Gursel Saglam, su novio de nacionalidad turca, según recoge Página 7.

Uno de los pormenores que llamó la atención fue la reacción de su galán al enterarse del pasado televisivo de la ex chica reality.

Angélica aclaró, de entrada, que “nunca le he escondido mi vida a Gursel (…) pero algo omití cuando lo conocí”.

Cabe mencionar que, cuando conoció a quien es hoy su novio, Sepúlveda se desempeñaba como secretaria en un laboratorio y, de acuerdo a lo que relató en la transmisión, nunca le dije que había estado en la televisión. No mentí, solo lo omití”.

La reacción de Gursel a la noticia

No obstante, tiempo después, cuando ambos se encontraban en Colombia, la “Fierecilla de Yungay” debió contarle de su paso por algunos reality show.

“Me acuerdo de que un diario (en Colombia) colocó una foto de ambos y no sé cómo esa foto llegó a Turquía y alguien de su familia la vio y quedó la embarrada, porque se destapó la olla”, admitió la ex integrante de “1810″ y “Granjeras”.

“Le conté que estuve en algunos realities, pero bajo perfil. Y cuando vino a Chile, quedó perplejo. Le dije que pusiera mi nombre en Internet. Esa fue la vez que se enteró de la televisión”, señaló.

¿Cómo reaccionó Gursel? “Para él no fue muy agradable, porque los turcos son de muy bajo perfil. El hecho de que fuera una chica conocida acá, no le causó mucha gracia, porque no faltaba alguien que me quería saludar y a él no le gustaba para nada. Decía que era una falta de respeto”, explicó Angélica.

Pese a todo, Sepúlveda enfatizó que le aclaró a su novio que “la TV fue un trabajo, no es mi vida”.