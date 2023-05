Chris Evans de carpintero a actor: “al Capitán América las mujeres lo han ‘ghosteado’”

Si hay un actor que rompe corazones y hace que las mujeres corran detrás de él, es el guapo Chris Evans.

Con 41 años es de los actores más reconocidos del mundo por su interpretación en la película de Capitán América: El Primer Vengador del Universo Cinematográfico de Marvel.

En una entrevista para promocionar su película de Apple TV+ Ghosted, Evans confesó que, de no encontrar la fama en Hollywood, se habría dedicado a la carpintería.

“[Si no fuera actor, sería] tal vez construir algo con mis manos, algún tipo de carpintería para trabajar la madera es ese tipo de cosa”, dijo a la revista People.

¿No le fue bien con algunas citas?

El actor considerado “el hombre más sexy del mundo” también habló de sus amores. Dijo que aun cuando tiene una relación muy estable con Alba Baptista, a en el pasado no le fue muy bien en algunas citas porque lo “hacen a un lado” y asegura que es mucho peor ese comportamiento que desaparecer.

“Siento que he experimentado algo mucho peor [que el ghosting]. Creo que preferiría ser ghosteado porque puedes inventar cualquier historia que quieras... He tenido una disminución lenta en las respuestas de texto, y simplemente sabes que la persona te está haciendo a un lado casualmente. Te cuentas una historia, lo que sea que tengas que hacer para salir adelante”.

Sobre los valores que busca en una pareja, dijo: “Confianza. No tanto lo que está afuera, sino tu sentido de ti mismo. Para conocerte y amarte a ti mismo y sentirte cómodo con quienes somos... Puedes sentirlo cuando alguien lo tiene. No digo que lo haga, me odio a mí mismo [risas], así que los engañé a todos”.

“No me gusta discutir, no me gusta levantar la voz ni ninguna forma de manipulación. Creo que las declaraciones de amor son geniales; Yo amo amar. Soy un poco tonto así. Me gusta ser sentimental, lloro con bastante facilidad. Con una buena canción, una bonita puesta de sol, sí, mis emociones están a punto de estallar”.