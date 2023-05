Hijo de “Palta” Meléndez trabaja con Marcianeke: “Si me dices que lo describa en una palabra, sería noble”

Palta Meléndez vive en España, pero su hijo hace de las suyas en Chile. Greco se licenció en la Escuela Moderna de Música y actualmente trabaja como A&R (artista y repertorio) en la empresa musical ONErpm. En este lugar comparte con artistas del rubro urbano, como lo es Marcianeke.

En conversación con LUN, Greco asegura que con el artista “estuvimos negociando tres meses. Fue una negociación donde hubo harto dinero de por medio y se debieron generar confianzas de a poco”.

El cambio de Marcianeke

En ese sentido, Meléndez explicó al medio que era importante que Matías Muñoz cambiara, y no sólo en cuanto a sus compañías. “Cambiara su vida, sus hábitos. Y pucha que ha resultado bien. Es un trabajo que hemos hecho en conjunto, con muchas personas involucradas. Y vaya que ha traído buenos resultados, tanto en su música, su branding y particularmente en su vida y su espíritu. Esto ha sido muy bonito”, dijo.

Si bien amigos íntimos no son, Greco explica que sí puede compartir con Marcianeke, tomarse algo y conversar. Respecto a cómo definiría a Marcianeke en A&R dice que “es muy linda persona. Es una persona muy sensible, introvertida. No es que tenga esa sensibilidad caricaturesca de que si le dices algo que no le gusta, se ofusca y se pone a llorar. Para nada. Es decir, él es una persona un poco más introvertida. Se guarda algunas cosas”.

“O sea, si tú me dices que te describa a Marcianeke en una palabra, sería noble”, indicó.