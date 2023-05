‘Irrelevante’: se le burlan a J Balvin por no asistir a la MET Gala de este año

Definitivamente la gente le dio la espalda al intento de regreso a la música por parte de J Balvin, pues hace tan solo unos días se armó la polémica después de que el antioqueño hiciera un concierto en las calles de Medellín.

Desde que fue duramente criticado hace años cuando usó imágenes del paro nacional que se vivió en Colombia en contra del gobierno de Iván Duque para monetizarlo en su documental, pero se mantenía callado ante los abusos del gobierno en esos momentos.

Además de usar con esos mismos fines de comercialización, un tema tan delicado como lo es la salud mental, la opinión pública efectivamente le perdió el respeto, cosa que terminó de suceder tras su presentación en el Estereopicnic del 2022.

Si bien Balvin ya está siendo criticado una vez más porque se le acusa de usar ‘al pueblo’ cuando le conviene para ‘intentar vender su música’, ya que su relevancia ya es prácticamente ‘nula’, su ausencia en el evento más importante de la moda se le suma a la ola de críticas que ha recibido.

‘Irrelevante’: se le burlan a J Balvin por no asistir a la MET Gala de este año

La ausencia del colombiano en este importante no dejó indiferente a nadie, prácticamente por el hecho de que, desde su debut en la fiesta más importante de la industria de la moda, era un personaje recurrente en la alfombra, y este año fue la excepción.

Es bien sabido que esta gala se encarga de reunir a los nombres más importantes de la industria, y cuando alguien se ausenta o no es invitado, es motivo de especulación para esa misma ‘irrelevancia’ de alguien. Cosa que se especulaba sobre la familia Kardashian Jenner al enfrentarse a una posible vetada de este evento.

Incluso lo compararon con la famosa cucaracha que se coló al evento de este año pero que no sobrevivió y fue pisoteada.

“Debieron aprender en la met gala que a J Balvin no lo deberían de invitar a nada y por eso ni se apareció allá', “Y si alguien tenía duda de a donde han llegado Maluma y Bad Bunny, ¿a quienes invitaron por segunda ocasión al Met Gala? ¿A J Balvin? No, a él no.”, o “J Balvin solo dio vergüenza en esa Met pasada y por eso ya en esta no lo invitaron jajajaja”, son algunos de los comentarios.