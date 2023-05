!¡¿Pero cómo?! ¿Voh soy hueón?”: Iván Arenas reveló tenso momento con su hijo tras enterarse de su separación

Iván Arenas estuvo como invitado en estelar “Buenas Noches a Todos”, en donde reveló algunos duros momentos de su vida personal y se refirió a la relación que tiene con sus hijos.

En este contexto, es donde confesó uno de los momentos más tensos que vivió con uno de sus retoños, esto tras enterarse de su divorcio con su expareja.

“Nosotros pasamos amargos momentos con mis hijos por la separación (matrimonial), porque ellos no entendían”, contó de entrada.

“Tuve que esperar un tiempo bastante prudente y aguantarme de poder contarles después, cuando ya estuvieran más maduros, cuáles fueron los verdaderos motivos. Que no es el momento de contarlo, porque paso a llevar a una mujer”, agregó.

En la misma línea, el Profesor Rossa aseguró que “fueron momentos malos. No era fácil decirles ‘bueno, me separé’, o ‘se acabó el amor’, eso no lo entiende fácilmente una persona. Entonces ahora grandes ellos se empezaron a dar cuenta y llegamos a un trato de que no voy a contar toda la historia, ¿para qué? Si ya está”.

Arenas explicó que “de grandes entendieron que más de alguna razón tenía, no me iba a ir porque se me ocurrió nomás poh. Y ahora yo tengo una muy buena relación con ellos, con los dos”, sostuvo.

“Yo la sufrí también con él”

En la conversación con Eduardo Fuentes, Iván explicó que uno de sus hijos le salió más rebelde y que en un momento fue complicada la relación.

“Uno vive en Pichilemu y es medio Tarzán, hace cabañas, practica deporte. Yo la sufrí también con él, porque en tercer año de Arquitectura fue a mi casa a decirme que se retiraba, que no quería estudiar más”, recordó.

En aquel entonces, el comediante no se tomó nada bien las palabras de su retoño, quien ya tenía decidido que no quería seguir en la universidad.

“‘¡¿Pero cómo?! ¿Voh soy hueón? Si llevas tres años’. ‘Es que quiero dedicarme al deporte’. ‘Chucha, ¿y a qué deporte?’. ‘A todo lo que practico’”, fue la conversación de aquella ocasión.

“Y efectivamente practica snowboard, skateboard, surf, hace parapentes, sube cerros, todo lo que le pongas”, detalló sobre su hijo.