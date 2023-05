“Si no ganas, te llevo a bailar a otras partes”: El romántico mensaje de Thiago Cunha a Chantal Gayoso en plena competencia de baile

Thiago Cunha enviará un romántico mensaje a Chantal Gayoso este martes en el programa Aquí se baila (Canal 13),el cual tendrá un especial capítulo, ya que esta noche se anunciará uno de los eliminados del espacio.

De hecho, seis parejas competirán con el ritmo del chachachá, con el cual deberían impactar al jurado para seguir en la contienda de baile.

Entre todos los concursantes se encuentra la pareja compuesta por Chantal Gayoso y Matías Falcón, quienes bailarán Todo, todo, todo, de Daniela Romo. Acro seguido, le consultarán a la bailarina cómo sería para ella perder el duelo y tener que irse del programa.

“Yo siento que en cámara siempre me veo muy dura por cómo hablo, pero es muy real lo que siento”, confesará esta noche.

[ LEE TAMBIÉN: “Estoy chata de tantas flores”: Neilas Katinas se convirtió en blanco de críticas por su nota a Nicole Gaultier ]

El amor de Thiago

Thiago Cunha aparecerá en pantalla de sorpresa para darle un apoyo a su enamorada. “Tú y yo ya somos uno, siento todo lo que sientes, así que sé que la competencia te pone muy nerviosa. Haz todo como siempre haces las cosas, eres brillante y hermosa”, comienza diciéndole el brasileño, consignó Página 7.

“Y si no ganas, no importa, yo te llevo a bailar a otras partes”, asegura en su tierno video. Chantal, por su parte, replicará que su pareja es quien ayuda a relajarla ante la intensidad de la competencia.

“Thiago es un amor, me apoya 100%. Me dice: ‘Chantal, que tu cabeza no se mueva tanto. No es la muerte si no ganas’. Yo también lo amo mucho”, confesará.

Recordemos que las otras cinco parejas que competirán serán: Emmanuel Torres y Francisca Pemara, Tati Fernández y Diego Espinoza, Zagala Salazar y Bastián Retamal, Kurt Carrera y Yenima Muñoz, y Fernanda Garcés y Rodrigo Canobra. Una de ellas dejará el programa esta noche.