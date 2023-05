“Te encasillan en un solo tipo de personaje”: Hernán Contreras habló sobre contras de ser clasificado como “galán”

Hernán Contreras ha participado en varios proyectos en la pantalla chica, siendo apodado en varias ocasiones como “el nuevo Benjamín Vicuña”. Sin embargo, esta percepción de ‘galán’ no ha sido del todo buena en su carrera profesional.

“Más que creerme, o sentir que era el galán de las teleseries en algún momento, o galán joven, era esa proyección de ah ya, si estoy haciendo bien mi pega, soy responsable, me comunico bien con la gente, trato de hacer lo mejor que puedo y la gente me dice que está saliendo bien, y no hablo del público, hablo de producción, entonces van a venir cosas buenas”, se sinceró en una conversación con TiempoX.

“Ya van a seguir películas, me van a llamar de esas obras de teatro que toda la gente va a ver, bacán, pero eso no llega, eso no pasa y es como extraño”, complementó.

En la misma línea, aseguró que hay varias consecuencias negativas tras ser catalogado en este adjetivo: “Como te encasillan en un solo tipo de personaje, se vuelve latero porque, por ejemplo, no conocen o no te han permitido explorar o trabajar como, no sé, un lado cómico que se puede ir puliendo. Quizás el primer personaje que haga así va a salir fome, pero si te van dando más oportunidades eso va puliéndose”, sostiene.

Una limitante

Aunque, según Contreras, no todo ha sido malo, puesto que igual le ha abierto algunas posibilidades en el mundo de la actuación. “No es que me haya jugado en contra ser el galán en algún momento. No, en ningún caso, pero claro, te limita”, asegura, debido a que “no cumples la foto para interpretar ese personaje”.

Eso sí, está agradecido de las oportunidades que le han otorgado hasta el momento. “Soy súper afortunado de estar trabajando en televisión. No quiero quedar con esto como ‘oh, pobre de mí que no me llaman para el personaje cómico’”.

“He sido un afortunado, pero claro, tiene sus grises, sus momentos buenos y malos que se mezclan”, sentenció el actor chileno.