A lo grande: Pamela Leiva debutará como animadora en Canal 13

La presentación de Pamela Leiva en el Festival de Viña del Mar fue un empujón tremendo. Porque luego de esto, fue invitada a formar parte del panel del matinal “Tu día”, y ahora debutará como conductora y lo hará liderando un nuevo programa del Área de Cultura de Canal 13: “El club”.

“Me dieron la oportunidad de hacer algo nuevo y poder estar en la conducción de un programa en el cual su contenido me hace mucho sentido, porque me encanta que la gente se reúna y haga la vida fuera de su casa”, comenta Pamela Leiva y destaca que “estamos tan encerrados que buscar motivos para salir y juntarnos con otras personas para compartir los mismos intereses, es algo muy bueno”.

En relación a esto, Pamela aclara que se ha sentido muy bien ya grabando “El club”, porque “estoy conociendo a grandes personas que conforman un Chile profundo. Ha sido una experiencia hermosa porque conoces distintas historias y visiones de vida. Gente muy encantadora y cada ser humano con una historia potente detrás, y eso a mí me ha hecho aprender mucho”. Agrega que en las grabaciones “me he empapado de cada persona que he conocido, de cada club y me voy con el corazón llenito después de cada jornada. Ha sido una experiencia muy enriquecedora”.

Pamela Leiva Gentileza Canal 13

“Me siento hija de Canal 13″

Frente a este escenario, la comediante que se presentó con gran éxito también en la Teletón del año 2018 y en el Festival del Huaso de Olmué del 2020, manifiesta que “me siento hija de Canal 13. Siento que yo nací en esta casa televisiva a raíz del reality en que participé, por lo que estoy muy vinculada al canal desde siempre. Entonces, ahora tener este programa, ‘mi programa’ de televisión de la mano de Canal 13, es una alegría y un sueño que nunca pensé que se iba a cumplir”.

Además, recalca que “me he sentido muy bien conduciendo este espacio, emocionada, contenta y ha sido una experiencia muy bonita. El equipo es cariñoso y muy generoso en el sentido que me ayudan a asegurarme con lo que estoy haciendo”, añadiendo que “ha sido un trabajo maravilloso y exigente, y no tengo ninguna duda que la gente va a poder percibir toda la buena onda que tenemos”.

“Los clubes son parte de nuestra identidad y conoceremos distintos grupos, desde motoqueros hasta vikingos, pasando por cazadores de ovnis, grupos nómades y fans de algún artista”, adelanta Pamela sobre los protagonistas de “El club” y adiciona que ella se encontrará con estas personas de manera divertida y creativa, “siempre profundizando en cada temática e involucrándome en cada club, ya sea conversando o participando de las actividades o eventos que tengan”.