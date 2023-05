Así es criticada la maternidad de Yailin, mientras aplauden indirectas de Anuel a Karol G

Yailin La Más Viral se mantiene en el ojo del huracan a semanas de haberse convertido en madre y de conocerse su divorcio con Anuel AA, a menos de un año de haber firmado su acta de matrimonio.

La reguetonera le ha hecho frente a semanas bastante difíciles, pues su romance con Anuel llegó a su fin a solo semanas de darle la bienvenida a su hija Cattleya y en medio de la depresión que atravesó en medio de su embarazo, lo cual es un síntoma bastante normal en las mujeres en estado.

En medio de su romance aguantó los señalamientos por haberse enamorado de él pese al poco tiempo que había pasado de su ruptura con Karol G y meses después se conoció que el boricua estaba a la espera de una bebé con la modelo colombiana Mellissa Vallecilla, a quien no reconoció en su momento, sino tras haber terminado con Yailin.

Yailin y las criticas a su maternidad

Pese a la nube negra que se posó en su vida, ella sigue buscando la manera de salir adelante y ha demostrado que la maternidad no es motivo para frenar los sueños.

Ella sigue lanzando música, grabando videos y hasta disfrutando la vida, a solo semanas de haber dado a luz, situación que ha sido criticada por muchos que aseguran que no le dedica el tiempo que merece a su hija.

A través de las redes sociales Yailin presume algunas de sus rutinas diarias y salidas, por lo que los haters no demoran en señalarla. Pero muy distinto sucede con Anuel a quien aplaudieron por reconocer tarde a su hija y ahora están al pendiente de sus indirectas a Karol G.

“Ella en vez de estar disfrutando a su hija se la pasa es de rumba en rumba , no aprenden”, “Antes se tenía un bebé y los primeros 3 meses, en casa todo el tiempo porque ellos comen cada 2 horas... Pero hora los tienen y les pagan nanas que los cuidan les dan fórmula en vez de leche materna todo el tiempo…”, “Yo pensando que estaba recién parida y que lo más importante para ella era su hija… pero todas las publicaciones es exhibiéndose y de fiesta en fiesta”, “Y cuando es que le dedica tiempo a tu hija”, es parte de los comentarios que le han dejado.

Al cantante no lo crucifican por su paternidad, por no aparecer casi con su hija, pero si lo hacen con Yailin, situación que deja al descubierto una vez como las mujeres sufren los señalamientos por ser madre a diferencia de los hombres, quienes son aplaudidos por “cumplidos” con sus hijos al no ser vistos como “responsabilidades”.