Dani Castro contó que sufrió una crisis de pánico tras ganar la final de “MasterChef”: “Yo la pasé muy mal y lloré mucho”

Daniela Castro estuvo como invitada en “Buenas noches a todos”, en donde se refirió a uno de los momentos más felices y más oscuros de su vida, cuando se convirtió en la flamante ganadora de la primera temporada de “MasterChef”.

En el programa de Canal 13, la influencer se enfrentó junto a Ignacio Román en la final. Sin embargo, tras confirmarse el resultado, la gente arremetió con Dani y la acusó de tener privilegios o incluso, inventaron que su papá era productor de televisión.

Este hecho claramente afectó de sobremanera a la ganadora, quien ahora asegura que esos días resultaron ser del terror, llegando a sufrir una crisis de pánico. “Yo la pasé muy mal y lloré mucho”, contó.

“Era todo perfecto. Nos querían a la Leo, al Nacho y a mí, pero el problema fue haberle ganado (...) La gente a mi me quería mucho. El problema fue haberle ganado a él”, afirmó.

No hubo ofertas de pega en Canal 13

Dani Castro recordó algunos de los comentarios que le llegaron en ese momento: “Empezaron a sacar que como yo era rubia, Canal 13 me quería para un programa... Canal 13 nunca me ha llamado para ningún programa. Sí trabajé en C13 Cable, pero a mí, alguien de Canal 13 no me han pescado ni siquiera para ir a regar las plantas”, aseguró en el programa de TVN.

En este contexto, reflexionó sobre las críticas por ser una “niña con privilegios” y que no merecía el premio por este motivo.

“Cuando me decían que no era merecedora, mi pregunta es quién es merecedor. Yo he tenido, sí, muchos privilegios, pero por qué soy menos merecedora que otra persona (...) Es distinto cuando tú pones a competir a dos personas desde cero y acá era así”, sostuvo.