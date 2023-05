Emma Watson revela que no ha actuado en cinco años: estas han sido las últimas producciones de la actriz

Emma Watson es conocida principalmente por su papel como Hermione Granger en la saga de películas de “Harry Potter”. Sin embargo, en su filmografía puede presumir su participación en títulos como “The Perks of Being a Wallflower”, “Beauty and the Beast” y “Little Women”.

A pesar de su gran carrera, a muchos sorprende como la actriz tiene, al menos, 5 años fuera de la gran pantalla.

Watson ha tenido mayor participación en actividades por los derechos de las mujeres y la igualdad de género.

Razones de su retiro temporal

En una entrevista con Financial Times, la actriz explicó por qué se alejó de la actuación.

“Creo que me sentí un poco enjaulado”, dijo Watson. “Lo que encontré realmente difícil fue que tuve que salir y vender algo sobre lo que realmente no tenía mucho control. Pararse frente a una película y hacer que todos los periodistas puedan decir: ‘¿Cómo se alinea esto con su punto de vista?’ Fue muy difícil tener que ser la cara y el portavoz de las cosas en las que no pude involucrarme en el proceso”.

“Me hicieron responsable de una manera que comencé a encontrar realmente frustrante, porque no tenía voz, no tenía voz”, continuó Watson. “Y comencé a darme cuenta de que solo quería pararme frente a las cosas en las que si alguien me iba a criticar al respecto, podía decir, de una manera que no me hiciera odiarme a mí mismo: ‘Sí, metí la pata, fue mi decisión, debería haberlo hecho mejor’”.

Últimas películas de Watson

Después del estreno de la cinta de Harry Potter y las reliquias de la Muerte: parte 2 en el 2011, la actriz ha participado en las siguientes películas:

The Bling Ring (2013)

Noah (2014)

Regresión (2015)

Colonia (2016)

Beauty and the Beast (2017)

The Circle (2017)

Little Women (2019)

La actriz explicó que no está negada a volver a la actuación. “Pero estoy feliz de sentarme y esperar la próxima cosa correcta. Me encanta lo que hago. Es encontrar una manera de hacerlo donde no tenga que fracturarme en diferentes caras y personas. Y simplemente no quiero cambiar más al modo robot. ¿Tiene sentido?”