“La Ley de Baltazar”: al fin se casaron Margarita y Baltazar y televidentes mandan fuerte mensaje a Mega

Este martes al fin se transmitió el capítulo del matrimonio entre Baltazar y Margarita, en una ceremonia al aire libre, lleno de naturaleza, emotividad y sencillez en “La Ley de Baltazar”.

“Por supuesto que sí curita, échele para adelante no más”, contestó Baltazar al sacerdote cuando le preguntó si aceptaba casarse con su novia.

Se puede ver a una hermanita Clarita llorando demasiado emocionada, mientras Mariano ya asumido y más tranquilo, aplaude a su padre y tía.

Y los televidentes aplaudieron la escena y lanzaron además una amenaza a Mega, si es que para el final tienen pensado que el personaje de Francisco Reyes (Baltazar) muera.

“Precioso el capítulo de hoy y que sean felices para siempre, se lo merecen y si se les ocurre matar a Baltazar, les prometo que no volveré a ver sus teleseries, menos la nueva, Como la vida misma”; “No fue el típico fin la fiesta del matrimonio, no quiero ni pensar que el fin sea otro, lo único que pido es que no muera Baltazar”; “Me emocionaron enormemente , espero que ninguno de los personajes les pase nada, no quiero llorar”, son algunos de los comentarios.