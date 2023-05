“Las excusas paupérrimas que ha dado acá”: Carmen Gloria Arroyo le paró los carros a deudor de pensión alimenticia

Carmen Gloria Arroyo perdió la paciencia con un hombre deudor de pensión alimenticia, esto luego de que justificara su actuar frente a su retoño.

En el último capítulo del programa de TVN, Eugenia llegó a la audiencia a exigirle a Pedro la pensión alimenticia de su hijo Alejandro, esto con el objetivo de que termine su carrera de Pedagogía en Educación Física.

Sin embargo, el hombre no cedió tan fácilmente a pesar de la distancia que tiene con su hijo, puesto que no cedió a pagar el monto de $300 mil.

Asimismo, Alejandro enfatizó en que la relación con su padre no era la mejor, puesto que se veían cada dos o tres años, por lo que no estaba interesado en crear un vínculo con su progenitor.

Este hecho causó la molestía de Pedro (su padre) quien criticó la actitud del joven por no estar dispuesto a crear un lazo con él, ahora que tiene casi 20 años.

Carmen Gloria no soportó

Estas palabras causaron la furia de Arroyo, quien comenzó a exaltarse: “Si tuviera la capacidad de mirar la historia de afuera, lo encontraría tan aberrante como yo”, comenzó diciendo en el espacio.

“¿Cómo es posible que le pida a su hijo, que en 19 años ha visto como 20 o 30 veces con suerte, con el que no tiene una cotidianeidad, que sienta afecto, confianza, con una familia que no conoce?”, preguntó la abogada al demandado.

El hombre insistió en que la madre de Alejandro mentía con respecto a la situación y que a él también le resultaba doloroso todo este proceso. Esto último sacó de las casillas a la animadora del programa.

“Le explicaré lo que es doloroso. Venga para acá... Yo también soy hija de un padre irresponsable y lo encuentro una falta de respeto. Me pongo en los zapatos de su hijo, porque siento absoluta empatía de lo que él siente”, aseguró.

“Que usted me hable de lo que le duele, que lo vengan a demandar de pensión de alimentos en comparación con el abandono que hizo de su hijo, en comparación a las excusas paupérrimas que ha dado acá, en no entender lo que el otro siente, no lo dejaré pasar ni un segundo”, aseguró Carmen Gloria.

Finalmente, el hombre siguió argumentando a su favor y contó que su padre también fue irresponsable en su crianza, a lo que Arroyo le pidió que “no repita la historia”.