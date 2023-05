“Lograste lo que querías”: Daniela Aránguiz contó que Jorge Valdivia se encontraría soltero

El fin de semana quedó la grande después de la filtración de un video en el cual revelaron que supuestamente la diputada Maite Orsini se habría dado un beso con el actor Hernán Contreras. Esto despertó las alarmas de un posible quiebre entre la parlamentaria y Jorge Valdivia, su rumoreada pareja.

De acuerdo a lo consignado por La Cuarta, en el programa “Zona de estrellas”, Daniela Aránguiz tenía una exclusiva sobre el tema, ya que su expareja le habría escrito confirmando el quiebre.

“El señor Jorge Valdivia, me dijo como hace tres días que no tenía nada con Maite. Yo no sé si es verdad o no, yo ya no creo nada. Solamente estoy comunicando lo que me dijo”, partió.

“A mí, hace tres o cuatro días, por ahí, me dijeron que no había nada ahí, que nunca hubo y que jamás compraría una alfombra de ese nivel y menos a una mujer como ella, así con esas palabras”, agregó Aránguiz. Esto en relación a una alfombra que el “Mago” le habría regalado a la diputada.

“A mí, me habían contado que Maite había comprado esa alfombra con la tarjeta de él”, señaló la exchica “Mekano”.

“Él la niega, eso es muy feo”

Daniela afirmó que Jorge Valdivia le habría dicho que nunca fue a un matrimonio con Maite Orsini, a pesar de los rumores de que esto sería cierto. “Según Jorge eso es mentira, que nunca fue a ningún matrimonio con ella. A mí, él me dijo que no, imagínate que él la niega, eso es muy feo y él la niega, tengo los mensajes”, contó.

“A mí, me dijeron que hasta la esperó afuera del tribunal de justicia, a mí eso me lo contaron desde adentro y él lo niega también, la niega rotundamente”, continuó la panelista.

Finalmente, Jorge Valdivia le habría confirmado a su expareja que se encuentra soltero en el momento. “Él me lo dijo por mensaje, ‘ya lograste lo que querías, estoy solo’”, terminó Aránguiz.