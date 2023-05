“Me dio crisis de pánico”: Lucila Vit recordó los difíciles momentos que la llevaron a renunciar a “Yingo”

La modelo argentina Lucila Vit compartió una agradable conversación junto a Mauricio Pinilla en “Fuera del Área”. En este espacio habló de sus años más mediáticos, en los que los focos la seguían, su época en el programa juvenil “Yingo”.

“Nos divertíamos muchísimo. Eran muchas horas, era desgastante, trabajábamos desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la tarde, que era cuando terminaba el programa, y no parábamos haciendo notas, ensayos de baile. Aprendí muchísimo”, partió contando.

“Era un programa al que yo no quería entrar”, reveló Lucila. “Me acuerdo que Álex Hernández me ofreció hacer ‘Mekano’, cuando estaba recién terminando y yo venía llegando a Chile. Le dije que ‘no, me quiero devolver a mi país’”, agregó.

“Una vez me fui a internar yo sola”

Una vez que volvió a Chile, el productor le ofreció estar en “Yingo”, él la terminó convenciendo y Vit accedió. “Entré y fue una experiencia hermosa, después terminé renunciando porque no me gustaba que me reconociera la gente, me dio crisis de pánico y lo pasé súper mal durante esa época”, confesó la argentina.

“Una vez me fui a internar yo sola. Era de noche y me empezaron a dar palpitaciones muy fuertes, me asusté, tomé un taxi y fui. De ahí, renuncié”, contó Lucila.

De igual forma, el clima dentro del estudio también fue un motivo detrás de su salida. Ella aseguró que generalmente se lleva bien con sus colegas, pero el show televisivo la confundía ya que no sabía quién le tenía mala onda o no.

“Me empecé a confundir un poco porque me acuerdo que estaba Arenita, bueno... Te confrontaban, te tiraban mala onda y yo no sabía si era por la tele, porque después me saludaban re contra bien. Ese juego de la tele nunca lo entendí y no me gustaba tampoco”, cerró Lucila.