“Mi exsuegra me hizo abortar sin mi consentimiento”: Mariela Montero reveló doloroso recuerdo

Mariela Montero reveló un doloroso recuerdo de juventud, cuando una exsuegra la obligó a abortar sin su consentimiento. La triste experiencia fue realatada por la ex chica reality argentina en la quinta edición del programa “Junto a Ti”, nuevo espacio televisivo del Canal Vive, conducido por Sandy Boquita, en compañía de Michael Roldán y César Fuenzalida, tal como se aprecia en el video del perfil de Instagram.

La comunicadora conversó sobre distintos temas en el programa, pero también se refirió a este hecho que, en sus palabras, “fue muy duro” y que “nunca lo conté”.

“Tuve una situación donde mi exsuegra me hizo abortar sin mi consentimiento”, fueron sus palabras al inicio del relato.

“Me operan a mí, porque yo tenía un mes de gestación, para sacarme los quistes que me crecían del tamaño de un pomelo”, explicó la trasandina.

Montero precisó que, por negligencia de los médicos, “me sacan la mitad de un ovario, pero cuando termina esa operación, yo sigo teniendo a mi bebé vivo dentro de mi vientre”.

Mariela tenía en ese entonces 24 años. Ella recordó que, en tal circunstancia, “me hacen firmar un papel diciendo ‘tienes que firmarlo para autorizar un aborto en el caso de que se necesite, por emergencia’. Y les digo ‘pero yo no quiero abortar’, y me responden ‘no, pero esto es por si acaso’”.

“(Confiaba) en que lo que me estaba diciendo- quien en ese momento era mi suegra- era la verdad. (Esa persona) era la imagen materna más cercana que tenía al lado. Sin saber que yo estaba firmando el consentimiento para un aborto”, admitió con dolor.

A continuación, narró que “me ponen una inyección, me voy a mi casa y así como a la hora, me empiezo a sentir mal y tuve la pérdida inmediata”.

La exsuegra la llamó para disculparse

La ex concursante de “Gran Hermano” aseguró que, incluso no siendo consciente de que esa mujer la había engañado con lo que resultó ser un aborto, llegó a odiarla profundamente.

“Pasan dos años y ella me llama para pedir perdón. Yo pensé que me llamaba para pedirme perdón por haber sido una persona bien odiosa conmigo, pesada, pero no por lo del bebé. Le digo ‘tranquila, está todo bien, ya quedó en el pasado’”, rememora Mariela.

“Casi 10 años después, un día a mí se me abre la mente como una revelación y dije: ‘acá pasó esto, claro, qué ingenua que fui, qué tonta, no me di cuenta, esta mujer hizo esto y por eso a ella le masacraba la culpa y me pidió perdón dos años después”, lamentó con tristeza.

Revisa el momento