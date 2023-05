“¿Quieres que me quiten la camioneta?: Luis Ugalde protagonizó tenso momento con conductor durante fiscalización

Un complejo momento vivió el periodista Luis Ugalde la jornada de este martes cuando entrevistaba a un chofer que estaba siendo fiscalizado en Quilicura, región Metropolitana.

Frente a las cámaras de Contigo en la mañana, un conductor fue detenido por efectivos municipales tras movilizarse sin su patente en la parte delantera y en la trasera escondida. Fue ahí que los funcionarios informaron que el sujeto estaba cometiendo un delito y el comunicador de Chilevisión se acercó al individuo para conocer su versión.

“¿Cómo que no está la patente a la vista? Yo me paro 100 metros atrás y veo esa patente que está a la vista, compadre” , expresó el hombre, mientras que Ugalde contestó: “Le digo sobre el criterio que establecen los fiscalizadores. Y no tiene la de adelante”.

Luego, el automovilista argumentó que le intentaron robar dos veces la camioneta en septiembre pasado, por lo que decidió sacar la patente.

“Es que debe estar en otra posición”, replicó Luis, a lo que el entrevistado indignado comentó: “Así como hacen reportajes para presionar a los conductores, por qué no te haces de las autopistas; te pones y te paras”, lanzó tal como consigna Página 7.

Ugalde no se quedó callado y le dijo: “Hemos hecho varios. Hemos hablado incluso de las ganancias de las autopistas, que por lo menos han sido 20 veces. Yo podría estar de acuerdo con usted, pero ¿eso lo hace a usted andar sin patente?”, le preguntó al conductor.

Por su parte, el hombre afirmó: “Sí, y no ando sin patente. La patente está a la vista”. Minutos después, el conductor aseguró sentirse “atacado” tras lo sucedido, a lo que Luis Ugalde mencionó que “no lo estoy atacando, le estoy preguntando por la situación que tiene su vehículo, ese es el tema”.

“Caballero, conversé con el fiscalizador. Él me dice que, por más que la patente se vea, si no va donde tiene que ir, eso es delito”, le comentó.

Por último, y luego de la insistencia de Luis Ugalde, el conductor se molestó por lo que no quiso conversar más con el periodista.

“Amigo, ya hablamos, para qué le sigues insistiendo al fiscalizador. ¿Qué quieres? ¿Que me quiten la camioneta?”, le dijo a Luis Ugalde, quien siguió conversando después con Julio César Rodríguez y Monserrat Álvarez.