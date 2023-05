Sabrina Sosa reveló misteriosa llamada de Daniela Aránguiz: “Hablamos como 45 minutos”

Esta tarde en Sígueme y te sigo (TV+), Sabrina Sosa desclasificó una llamada telefónica que tuvo con Daniela Aránguiz, como también un antiguo conflicto que tuvo con su exconcuñada.

Todo ocurrio mientras en el programa especulaban sobre la posible reconciliación entre la figura de Zona de Estrellas y Jorge Valdivia. “Yo creo que pueden volver, claro que sí”, partió señalando Sosa, para luego referirse a una reciente conversación telefónica que tuvo con Daniela.

“Bueno… el día que hablé con ella le dije, de corazón, que ojalá no retome su relación”, aseguró, tal como consigna Página 7.

Acto seguido, Sabrina comentó que su relación con Daniela nunca fue cercana, pasando a revelar el motivo por el que cree que esto no pueda cambiar.

“No somos amigas, capaz que nunca lo seremos. De hecho, bueno… es una tontera de niñas, pero hasta nos tenemos bloqueadas en Instagram”, confesó.

Sabrina aseguró que esto es así “hace años y nunca lo cambiamos”, sin entregar detalles del por qué no se pasan ni con agua.

“Nunca fuimos amigas”

“Eso se rompió y ahí quedó. Sin embargo, cuando hablamos por teléfono, yo le dije: ‘Nunca fuimos amigas, pero de verdad, de corazón, ojalá que no vuelvan. Quiérete y sé feliz’”, relató.

Respecto al motivo de este llamado, Sosa señaló que “fue en un momento difícil” y que Aránguiz “me quería comentar unas cosas sobre mi hijo. No me habló mal de él, me quería contar unas cosas que creía que eran importante que yo supiera”, desclasificó.

“Ese fue el motivo del llamado y al final la conversación se extendió, porque en verdad no hay mala onda. Hablamos como 45 minutos”, recordó.

Sabrina indicó que pese a que estuvo más de ocho años con Claudio Valdivia, solo se topó con Daniela un par de veces, algo que dejó a todos sorprendidos en el estudio.