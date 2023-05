Se cansó Ed Sheeran y amenaza con dejar la música si pierde el caso por plagio

De nuevo Ed Sheeran se enfrenta ante la justicia por un caso en que lo involucra en un supuesto plagio y esta semana la disputa legal por la canción Thinking Oud Loud y Let’s Get it On del fallecido cantante Marvin Gaye, continúa para determinar la originalidad de la creación.

El cantante británico se ha mostrado en este tema firme y confiado de que la justicia reconocerá que él no es culpable de nada, sin embargo, en sus últimas declaraciones se notó bastante fastidiado por su situación y generó serias dudas en la continuidad de su carrera musical si llega a perder la batalla legal.

Ed Sheeran llega a la corte federal de Manhattan en Nueva York, el miércoles 26 de abril de 2023. Los herederos de Ed Townsend, coautor con Marvin Gaye de la canción clásica del soul de 1973 "Let's Get It On" demandaron a Sheeran, alegando que su éxit AP (Seth Wenig/AP)

Posibilidad del retiro artístico

En los últimos meses y luego de una notable ausencia en las redes sociales, Sheeran volvió a mostrarse bastante comunicativo con sus seguidores y en varias ocasiones dejó bien en claro sus ganas de continuar realizando música y conciertos, hasta incluso, por dicha vía confirmó que está trabajando en una nueva producción de estudio.

Pero a todo esto, pareciera que el cantante de 32 años le colocó un marcado asterisco, ya que para sorpresa de todos amenazó con retirarse de la música. Al subir al estrado para brindar sus declaraciones la frase “Si eso sucede, he terminado, me detendré”, fueron sin duda las palabras que más resaltaron y replicaron entre los periodistas que dan cobertura.

La razón explicada es que considera que las constantes acusaciones son un insulto, ya que él ha dedicado toda una vida a la música y ha demostrado ser un gran cantautor, no obstante, todo se ha manchado y su calidad y experiencia ha sido notablemente disminuida.

“Es insultante dedicar mi vida entera a escribir canciones y tocar en directo y que alguien me haga de menos. Estoy seguro de que muchas de las canciones de pop que se escriben hoy en día están construidas sobre una base que están al alcance de todos desde cientos de años”, agregó Ed Sheeran.