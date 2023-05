¿Se va Iván Arenas de TV+?: Aseguran que el panelista dejaría su espacio en “Tal Cual”

El misterio sobre si el actor Iván Arenas sigue en su rol como panelista de “Tal Cual”, al parecer está llegando a su fin. Su ausencia se ha hecho notar por varias semanas, a pesar de que estuvo presente en la celebración de los 100 capítulos del estelar.

Los rumores sobre su supuesto conflicto con los gerentes del canal que habrían motivado su supuesta salida, tendrían carácter monetario. Las negociaciones sobre el sueldo del actor habrían sido el motivo de la dilatación de su vuelta al panel de “Tal Cual”.

Iván salió a desmentir que se iba del canal, señalando que una vez que volvió de vacaciones continuaron las conversaciones con los ejecutivos del canal sobre su participación en el estelar y un potencial programa que tendría en el mismo canal.

Ahora, de acuerdo a lo informado por el sitio web de “Me Late”, estas conversaciones no habrían llegado a puerto. “Iván Arenas entendió que su sueldo era 1 millón de pesos diarios y no mensuales como era en realidad. Cuando vio el cheque puso el grito en el cielo, ya que el productor ejecutivo del espacio, Gonzalo Cordero, le reiteró que sus honorarios eran mensuales y no diario”, aseguraron fuentes al medio.