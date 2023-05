“Tentando al Mago”: Daniela Aránguiz dejó la grande con sesión de fotos y seguidores se dividen

Daniela Aránguiz encendió la temperatura de sus redes sociales, con un video de una sesión de fotos muy sexy, y con un tema de fondo que ayudó bastante a resaltar su sensualidad.

Al compás de The Weeknd con su tema Earned It, que musicalizó las 50 sombras de Grey, Daniela Aránguiz mostró sus mejores poses, vestida con un body negro y medias.

Sus seguidores de inmediato aplaudieron su figura, pero sí le manifestaron que era obvio su objetivo de llamar la atención de Jorge Valdivia.

“Tentando al Mago (yo creo) igual regia la Dani, nada que hacer”; “Creo que eres una mujer estupenda, pero no sé si será necesario comenzar a mostrarte en esa faceta, tal vez necesitas mostrar otras cosas que no sea tú cuerpo, porque tú ex marido ya conoce eso”; “Regia se perdió el cielo el mago”; “Creo que el msj es : Jorge, estoy lista vuelve nomás ya te perdone otra vez …es un amor para terapia, no es normal”, dicen sus seguidores.