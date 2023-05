Arnold Schwarzenegger reveló cuál es el error más común que cometen los fisicoculturista

Arnold Schwarzenegger es considerado una de las figuras más influyentes en el mundo del fisicoculturismo. A principios de los años 70, su imponente físico y estilo carismático lo llevaron a la fama en los escenarios del culturismo, ganando múltiples títulos de campeonatos de fisicoculturismo, incluyendo el Mr. Olympia siete veces consecutivas.

Arnold también es conocido por popularizar el culturismo en los medios de comunicación, lo que contribuyó a su creciente popularidad y aceptación.

Su legado en este mundo sigue siendo evidente hoy en día, a través de la influencia que ha tenido en la forma en que se entrena y se compite en este deporte. Por eso cualquier recomendación del actor y ex gobernador de California es de máxima atención.

Errores de las personas fitness

Durante una entrevista, que recuerda FandomWire, Schwarzenegger explicó cuál es el error más común en el mundo de los gimnasios, al considerar que las personas descuidan concentrarse en el músculo en el que se encuentran trabajando.

“Creo que el mayor error es que vas al gimnasio y haces el movimiento, pero realmente no tienes tu mente dentro del músculo. Entonces, cuando haces un curl de bíceps y piensas ‘No puedo quedarme allí así’ (demuestra cómo hacer el ejercicio). Sí, puedes. He visto a los chicos entrenándome, también cuatro horas al día, cinco horas al día. Pero parecen una. Y por qué parecían una, es porque no se concentraron”.

Siguió diciendo que conoce a personas que hacen ejercicio durante horas diarias, pero que no parecen haber cambiado. Esto ocurre, según el actor, porque no están prestando toda su atención al grupo muscular que están tratando de desarrollar.

El crecimiento muscular enfatiza Schwarzenegger, depende de la capacidad del cuerpo para reparar y regenerar el tejido muscular mientras duerme. La hormona del estrés cortisol descompone el tejido muscular, y sus niveles pueden aumentar si no duerme lo suficiente.