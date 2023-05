¡Atención Copano!: “Chico” Pérez vuelve a la TV con programa en la señal del recuerdo de Canal 13

La señal del recuerdo de Canal 13, REC, estrenará este jueves un nuevo espacio en la misma línea. Se trata de “El cuarto de música”, el cual irá cada jueves a las 20:00 horas. El programa estará conducido por Cristián “Chico” Pérez y mezclará música y conversación desde -justamente- el cuarto de música del reconocido locutor radial, DJ y rostro de TV, en el que él tiene cerca de 12 mil piezas, entre vinilos y CDs. Estos forman parte de su colección personal y demuestran su gran afición por el mundo de la música.

Específicamente, en cada capítulo de este nuevo espacio de REC, el animador recibirá a algún destacado cantante, intérprete y/o músico con el que conversarán de esos discos y vinilos que hay en ese “Cuarto de música”, junto con hacer un viaje por su carrera y grandes momentos de su vida artística.

Sobre este proyecto, la nueva figura de la señal del recuerdo del 13 comenta que “hacer ‘El cuarto de música’ es un sueño cumplido. Desde que ingresé a los medios de comunicación, siempre mi pega estuvo relacionada con la música. Yo hice radio muchos años antes de hacer tele, me he dedicado al mundo de la música mucho tiempo y he sido coleccionista toda mi vida, así que sentía que a mi paso por la televisión le faltaba explorar ese lado en el que mejor me desenvuelvo, que es la música. En ese sentido, ‘El cuarto de música’ es una especie de anhelo que tenía pendiente”.

Chico Pérez Gentileza Canal 13

Cabe recordar que Pérez fue conductor de variados espacios de espectáculos y farándula como “SQP”, “En portada” y “Alfombra roja”, y su figura estuvo mucho tiempo asociada a este tipo de proyectos, por lo que hoy volver a la pantalla chica y con un espacio centrado en la música es algo muy especial para él. “

Esto tiene mucho que ver conmigo. Yo antes de la farándula había hecho radio y ponía música, es decir, tenía una historia detrás, pero lo de la tele se comió al personaje de radio y lo más musical, por lo que esto es volver a mis inicios. Yo empecé mi carrera muy chico, a los 15 años haciendo radio y a los 13 poniendo música”, señala Cristián.

El comunicador vuelve, así, a la TV y a explorar su faceta melómana, y lo hace a cinco años del último programa que había conducido en la pantalla chica, “Así somos”, de La Red: “Es mi regreso a la conducción de programas y eso me tiene bien entusiasmado y más aún si es en un programa de música, que viene a ser la consecuencia del canal de YouTube que yo hice en 2013, antes del boom del vinilo. Pero lo lanzamos porque había mucho material y la gente estaba ávida de información”.

Dentro del grupo de invitados que estarán en “El cuarto de música” destacarán artistas como Pablo Herrera, Miguelo, Luis Jara, Andrés de León, Rodrigo Espinoza, Pancho Puelma y Fernando Ubiergo, entre otros.

“El cuarto de música”, desde hoy y todos los jueves a las 20:00 horas por las pantallas de REC.