Carlos Pinto revela que sueña con hechos criminales y que relatarlos lo alivia de pesadumbre

Carlos Pinto ha estado en el foco de una polémica: este jueves TVN emite, en horario prime, el controversial capítulo de “Alma Negra”, segunda parte de la historia de “El crimen del profesor”, basado en el caso de Nibaldo Villegas. A raíz de esto, el periodista visitó esta mañana “Buenos Días a Todos” para referirse al tema y conversar también en profundidad sobre su trabajo.

Cabe señalar que el comunicador, inspirado en los casos criminales que ha conocido, ha escrito y publicado dos libros: “El silencio de los malditos” y “El jardín de los inocentes”.

“Tengo sueños que guardan relación con la criminalidad. Me involucran, yo escapo…”, comentó en el matinal acerca de cómo han afectado esas historias en su vida cotidiana.

Historias criminales

“Aquellas (historias) que no he podido contar en televisión las he traspasado a los libros que son muy parecidos a ‘Alma Negra’, porque son inspirados en historias reales”. Pinto asegura que conversar con criminales que han estado recluidos en la cárcel los han convertido, incluso, en mejor persona.

“Es importante vaciar, contar, y mientras tú cuentes te las vas sacando, vas desocupando tu mochila, llegué a la literatura para quedarme en ella”, reveló sobre el éxito que ha logrado escribiendo ese tipo de historias.

Respecto de esos particulares sueños, detalló que “de verdad he tenido sueños donde me quieren culpar de algo y todos los antecedentes, las evidencias siempre están en mi contra, y no sé qué hacer y lucho. Son pesadillas finalmente, he ido borrando algunas...”.