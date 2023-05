“Es una pela’ de cables”: José Miguel Viñuela sorprendió al admitir que cree tener un vínculo con San Francisco de Asís

José Miguel Viñuela habló sobre su noche de insomnio en “Tal Cual”, durante estos espacios de reflexión, el animador descubrió que tiene interés de hacerse una regresión, esto tras ver la serie “Más allá de la muerte”.

Por esto, el animador manifestó sus deseos de someterse a este proceso, y se detuvo antes de complementar la oración. “Yo siempre he creído que tengo algo... no, pero es una pela’ de cables. Me van a agarrar para el leseo”, predijo Viñuela.

“Cada día creo más en la reencarnación, creo que existe. Yo creo que tuve algo que ver, no sé si fui, pero algo que ver con San Francisco de Asís”, confesó, esto después de que visitó el santuario. Inmediatamente afuera de cámaras se escuchó un “Yiaaa”, y Raquel se veía sorprendida.

Pancha Merino le dio su apoyo firme a su compañero de panel, y comentó que fuera de cámara le dijeron, “la pela’ (de cables)” a Viñuela.

“Sentí una cuestión muy loca”

“No, la pela de... Qué insolentes, qué tontera Pablo, te lo digo en serio. No se toman nada en serio”, señaló el animador levemente molesto.

Merino volvió a prestarle ropa a Viñuela y dijo que era su intuición. Por otro lado, Raquel quería saber más sobre su afirmación y le preguntó por qué sentía eso.

“Yo siempre he querido ir a Asís, hace tiempo me llamó la atención, luego leí su historia; fui a Asís, sentí una cuestión muy loca como que estaba en mi casa. Me pasó esa pela’ de cables, te juro por Dios. Fue una tontera porque fui un día y dije que me podría quedar a dormir dos semanas a vivir acá”, terminó.