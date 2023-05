Jean Philippe Cretton: “Quise hacer mi depresión pública para ayudar en esta enfermedad "

Este jueves en la Casa Central de la Universidad de Chile se lanzó el libro “La depresión: ¿Enfermedad o sufrimiento vital?”, trabajo escrito por un grupo de profesionales de la psiquiatría y psicología de la Casa de Bello y que fueron editados por la doctora Graciela Rojas, psiquiatra, académica del Hospital Clínico de la Uchile e investigadora del Núcleo Milenio Imhay.

En la actividad participó la editora de la publicación junto al doctor Luis Risco, director de la Clínica Psiquiátrica Universitaria de la Universidad de Chile, y el periodista Jean Philippe Cretton, quien ha hablado abiertamente de su depresión.

La doctora Rojas detalló que esta publicación tiene como objetivo “transmitir a la población general distintos aspectos de esta enfermedad tan frecuente, pero también tan compleja y estigmatizada como es la depresión”.

“Este libro pretende contribuir a que el camino para llegar al tratamiento efectivo sea expedito”, señaló.

Por su parte, el doctor Risco detalló que “este libro es un refrescante recuerdo de que la medicina nunca dejará de ser una ciencia humana” y que es una “notable obra de divulgación, al mejor nivel y con una perspectiva tanto médica como social con un innegable matiz de las tradiciones de la medicina chilena”.

Jean Philippe Cretton: aprendí a abrazar un poco esta oscuridad

El periodista Jean Philippe Cretton se ha convertido, en estos últimos meses, en un divulgador de su propia experiencia como persona con depresión, al contar públicamente su diagnóstico, tratamiento y las vivencias desde su perspectiva humana.

El comunicador participó del lanzamiento de este libro porque asegura que “es mi motivo principal de por qué quise hacer esto público y hablar: intentar ayudar a una enfermedad que lamentablemente se está haciendo cada vez más frecuente y que creo que dice relación con la sociedad que hemos construido en el último tiempo que es absolutamente individualista, exitista, entonces es muy fácil caer en sentimientos que apunten hacia la frustración o a lo negativo”.

Aseguró que decidió salir a hablar para desestigmatizar la enfermedad: “Cuando mi periodo depresivo se agudizó, al punto de no poder levantarme de la cama, que no me había pasado nunca, no poder ir a trabajar, tener que dar por primera vez la justificación de que no puedo llegar al trabajo porque no me puedo levantar y ahí me dio esta sensación que muchas veces es injusto lo que pasa, que si uno llama al jefe y le dice ‘no puedo ir a trabajar porque me fracturé la pierna o porque me duele mucho la espalda’, probablemente no va a haber ningún inconvenientes, pero si uno dice que no puede trabajar porque está incapacitado mentalmente para desarrollarlo, es normal que surjan estigmatizaciones y prejuicios”, relató.