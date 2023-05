“Me parecía un despropósito que no cerráramos”: Carlos Pinto defendió emisión de serie inspirada en el crimen de Nibaldo Villegas

Carlos Pinto, creador de la serie de ficción “Alma Negra”, se mostró conforme en “Buenos días a todos” con la posibilidad que le dieron ayer los tribunales nacionales para poder emitir esta noche en TVN el segundo episodio de la serie inspirada en el asesinado del profesor Nibaldo Villegas.

El periodista fue invitado esta jornada al estudio del matinal del canal público para entregar detalles del segundo episodio de “Alma Negra”, que se estrenará desde las 22:45 horas en TVN, instancia en la que valoró la decisión del Juzgado de Garantía de Valparaíso de rechazar el recurso presentado por familiares de la víctima del crimen para retirar de programación el segundo episodio de la serie.

La defensa de Carlos Pinto

Consultado por Eduardo Fuentes, por la emisión del programa, Pinto aseguró que “hoy vamos a dar definitivamente el capítulo que corresponde al número dos y final de esta serie muy cortita”.

“Yo estoy muy alegre porque cerramos un capítulo con el que generamos muchas expectativas en el primero, que fue exhibido la semana pasada, y me parecía un despropósito que no cerráramos (la serie). Es como leer la mitad de un libro, y al final no sabe nadie”, defendió el creador, quien además defendió el contenido de la ficción, enfocado en el crimen cometido en contra del profesor Nibaldo.

“Como es el concepto de ‘Alma Negra’, que es poder entender la psicología de los personajes. Desde mi punto de vista como realizador, es imperdible, y la gente sabe que no emito juicio de mi trabajo, pero esta vez creo que es un tremendo programa que dejará una gran lección”, aportó Pinto, quien insistió en que al realizar este tipo de programas cuenta con el apoyo de la estación televisiva.

“Cuando se termina esto, la gente se preguntará: ¿Valdrá la pena quitarle la vida a alguien? ¿Estoy preparado para hacer algo semejante como lo que hicieron ellos? Parece que aquí yo hago lo que quiero, pero no es así. Uno siempre se va limitando. Aun así, ‘Alma Negra’ me ha dado una gran libertad”, puntualizó.

