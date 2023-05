“Ni para padre sirve”, Piqué decepciona por este comportamiento con sus hijos en Miami, y alaban a Shakira

Shakira ha demostrado que además de una excelente cantante es una gran madre, una muy dedicada a sus hijos Sasha y Milán.

Desde que se separó de Piqué, la colombiana se ha refugiado en sus hijos y ha hallado motivación y felicidad en ellos, de hecho, ellos la han ayudado a superarlo y salir adelante.

La famosa siempre ha estado dedicada a sus hijos, pero desde que descubrió la infidelidad del futbolista, ha estado aún más dedicada a ellos tratando de protegerlos de todo el acoso que han sufrido por los paparazzis.

Ahora, la colombiana se fue a vivir a Miami y aunque tiene una mansión, está buscando una casa mejor para sus hijos, donde puedan ser felices, vivir a plenitud y en libertad.

Te recomendamos: ¿Tambalea la relación? Mientras Clara le hace berrinche a Piqué, él busca casa en Miami cerca de Shakira

Y mientras la famosa se encarga de cuidarlos y protegerlos, Piqué, quien casi no los ve, parece no aprovechar el tiempo con ellos.

Llaman a Piqué “el peor padre” por su comportamiento con sus hijos en Miami, tras no verlos por casi un mes

La semana pasada Piqué llegó a Miami para visitar a sus hijos y pasar unos días con ellos así como lo acordó con Shakira durante su separación.

El acuerdo estipula que el futbolista puede pasar 10 días con sus hijos al mes y aprovecharlos como quiera. Sin embargo su actitud con ellos no fue la mejor.

Hace poco se difundieron algunas imágenes en las que se ve a Piqué comiendo con sus hijos en un restaurante en Miami y aunque tenía casi un mes sin verlos, no parece que los extrañara mucho.

Y es que se ve que Piqué está mirando su celular, mientras sus hijos juegan con tablets y nadie se mira ni se presta atención, por lo que lo han llamado “el padre del año”.

Te recomendamos: Así es la tensa relación entre Piqué y Tonino, el hermano de Shakira: hasta llegaron a los golpes

“Por dios como se puede ser tan cara dura, que gran padre”, “uy no pues el padre del año, tanto tiempo sin verlos y se ve aburrido, infeliz, y está pendiente es del teléfono”, “que gran padre, le importa más el teléfono que sus hijos”, “que bueno que esos niños están con Shakira, con él se sentirían muy mal”, y “ni para padre sirve, que horror de hombre”, fueron algunas de las reacciones en redes.