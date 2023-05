¿Se viene un mini Marcianeke?: La mamá del cantante reveló la particular petición que le hizo a su hijo

Yasna Muñoz, la madre de Marcianeke, confesó que está en una de las mejores etapas de su vida a sus 41 años, y todo se lo debe a su regalón.

Luego de separarse del padre de sus hijos durante el 2021, tras 28 años juntos, Yasna volvió a sentirse joven y con el apoyo de sus retoños pudo salir adelante. Asimismo, se tituló de Técnica en Trabajo Social, cambió su apariencia y acumula más de 150 mil seguidores en Instagram.

“Me aconseja hasta el día de hoy. Me dice: mamá, la mejor terapia es el deporte, porque uno no se quiere comprándose una polera de marca, uno se quiere cuando su cuerpo se siente bien”, confidenció la progenitora del cantante en una entrevista con Las Últimas Noticias.

Debido a estos consejos, la madre del artista reveló que decidió renovarse: “Cambié en todo. Pestañas, uñas. La primera vez Matías me hizo la cuenta de Instagram en el programa La Junta… Ahora me llegan ofertas de canjes, quieren ponerme pechugas, muchos comentarios, algunos hasta dicen que se quieren casar”.

“Yo era a la antigua, con blusita, un moño y maquillaje cuando tenía que salir nomás, muy de la casa”, recordó.

Yasna cambió por dentro

La mujer asegura que hoy se desconoce pero de manera positiva, puesto que cambió no solo superficialmente sino que también por dentro, y por eso, le ha dicho cosas a Matías que antes no habría dicho.

“Cambiaron las formas, las conversaciones con mis hijos. Yo le digo al Mati que me haga abuela, cosa que jamás le habría dicho antes”, afirmó.

Actualmente, Yasna siente culpa por no haber pasado más tiempos con sus hijos y no solo proveerles. “Hoy voy a todos lados con mi hijo, comparto todo, me guste o no me guste. Tuve que abrir mi mente, mi cabeza, mi crianza, todo. Comparto con los músicos en los camarines, la casa la tengo llena de artistas y la mamá está ahí”, contó.

“Matías me enseñó a ver la vida de forma distinta, no cuadrada, que los tiempos cambian. Imagínate lo que estoy haciendo yo hoy, ves fotos de lo que era antes, con muchos menos años encima, y me veo más joven hoy”, concluyó.

Cabe recordar que Marcianeke en estos momentos se encuentra en una feliz relación con la exchica reality Ignacia Michelson, de quien se le ve bastante enamorado.